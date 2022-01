Sarlat, toile de fond du nouveau roman de la girondine Martine Delomme

Charlotte est une jeune femme de 40 ans, mère d'une adolescente de 12 ans qu'elle élève en garde alternée avec son ex-mari. Elle s'est installée à Arles après avoir laissé toute sa famille et tous ses proches 28 ans auparavant à Sarlat dans la belle demeure familiale entourée de noyers. L'industrie familiale est depuis toujours dans l'huile de noix et ses produits dérivés.

Elle laisse derrière elle un passé assez lourd. 28 ans passent, et un jour sa tante qui l'a élevée comme une deuxième maman l'appelle au secours : elle est gravement malade et veut la voir une dernière fois.

C'est un dilemme épouvantable pour Charlotte mais elle va se sentir redevable de cette ultime visite pour cette tatie qu'elle adorait. Elle va entreprendre ce voyage qui est un retour aux sources et se confronter à ses secrets d'enfants, à son demi-frère qu'elle n'a pas vu grandir, à ce père qu'elle voit comme quelqu'un qui l'a abandonné, à cette belle-mère hostile à son égard. Elle va devoir faire face à ce drame qui a tout changé dans sa vie.

C'est un personnage attachant, une héroïne qui a vu sa vie brisée par un terrifiant secret d'adolescente dont elle n'a jamais osé parlé, mais qui lui interdit de mener une existence normale, elle s'inflige une punition qu'elle ne mérite pas. Elle va affronter ce passé et énormément de choses vont remonter à la surface.

C'est un roman, donc il y a une touche romanesque mais qui s'inscrit dans un récit à suspense, qui s'articule autour de la mémoire, de la résilience, de l'espoir, de la souffrance avec une question qui sert de conducteur : est-ce qu'on se remet jamais des traumatismes d'enfant ?

Une intrigue ancrée dans son décor

Une si longue haine est le onzième roman de Martine Delomme. A chaque fois, il lui tient à cœur de changer de région, pour ne pas être cantonnée comme une auteure girondine. Chaque fois, elle visite, s'imprègne de l'ambiance locale, découvre une activité économique. Après avoir géré sa petite entreprise pendant 25 ans, elle veut mettre en avant d'autres professions locales et s'en sert pour créer de nouveaux univers dans ses livres.

