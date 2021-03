“Scum, la tragédie Solanas” : portrait d’une femme qui voulait éradiquer la masculinité

En 1968, Valérie Solanas est prête à tout pour devenir célèbre et faire entendre sa voix et celles des femmes. Sa tentative d’assassinat sur Andy Warhol est un tournant dans sa vie. Une bande dessinée revient sur son parcours

Douée, mais borderline, Valérie Solanas entre dans l’histoire en tentant d’assassiner Andy Warhol. L’artiste y survit mais cette femme voit son destin tourmenté. Son objectif : se venger d’un milieu qui la rejette ? Faire entendre la voix des femmes et promouvoir son manifeste féministe radical, le SCUM manifesto ?

C’est cette histoire que raconte Théa Rojzman dans son livre “Scum, la tragédie Solanas” paru aux éditions Glénat. Autrice et dessinatrice, elle choisit la forme de la bande dessinée pour revenir sur ce parcours hors normes. Retour sur le passé et les blessures de cette femme à fleur de peau. Une histoire portée par des textes et des dessins signés Théa Rojzman et Bernardo Muñoz.

"Scum, la tragédie Solanas" est paru chez Glénat dans la collection Karma. Cette collection propose des portraits de personnalités peu ou mal connues au destin à découvrir.