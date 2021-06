Sélection livres France Bleu Gironde : « Tara », le troisième tome est sorti !

Tara est une espionne de la Ligue féline de domination mondiale, dont le but est de rendre la Terre aux félins. Infiltrée dans une famille, elle va affronter mille dangers et vivre de drôles d’aventures. Une saga signée Cédric Charbonnel et illustrée par Leïla Frachisse.

Une mission secrète !

Vous aimez les chats ? Alors vous allez craquer pour Tara ! La petite chatte noire, imaginée par Cédric Charbonnel travaille en fait pour une organisation secrète : la Ligue féline de domination mondiale dont l’objectif est de rendre la Terre aux félins de toutes sortes. Pour mener à bien sa mission, elle a infiltré une famille humaine dont elle cherche à prendre le contrôle !

Tara, héroïne féline

Le troisième tome des aventures de la petite chatte espiègle et téméraire est sorti et s’intitule « Le déménagement ». Dans ce nouvel opus, les humains ont soudain un comportement étrange et se sont mis à remplir des cartons par centaines. Tara va devoir s’adapter à un nouvel univers (une nouvelle maison), démasquer un voisin voleur et affronter une bande de chats étranges. Auteur indépendant, Cédric Charbonnel vit et travaille à Bordeaux. Il a déjà signé deux romans (pour les grands !) et travaille sur les futurs tomes 4 & 5. Les aventures de Tara sont en vente dans plusieurs librairies indépendantes de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine (Librairie Mollat à Bordeaux) et dans certaines cliniques vétérinaires ! Vous pouvez également les commander en ligne ICI !

Pour gagner les trois tomes des aventures de Tara, rendez-vous dans "Gavé bien" sur France Bleu Gironde, lundi 14 juin entre 9h00 et 9h30 avec Rodolphe Martinez !

