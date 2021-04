SÉRIE FRANCE BLEU BERRY - George Sand en toutes lettres

Avec France Bleu Berry et l’Association « Les Amis de George Sand », découvrez la vie et l’œuvre d’une artiste hors du commun. Féministe de la première heure, femme de combat et de conviction, amoureuse de la vie et des mots.

Avec France Bleu Berry et l’Association « Les Amis de George Sand », découvrez la vie et l’œuvre d’une artiste hors du commun. Féministe de la première heure, femme de combat et de conviction, amoureuse de la vie et des mots. Redécouvrez l’univers de celle qui fût romancière, dramaturge, critique littéraire et journaliste. Georges Sand une voix, un parcours.

Les textes sont interprétés par Laure Mandraud.

Épisode 1 - La Vallée Noire

En 1846, George Sand écrit un texte court intitulé La Vallée noire, afin de définir selon plusieurs critères (géographique, paysager, ethnographique, linguistique…) le territoire sur lequel elle vit, dont Nohant est une sorte d’épicentre. Elle l’a dénommé ainsi dès son deuxième roman publié en 1832. Cette région correspond à un lieu précisément délimité par la romancière, qui se caractérise en particulier par la manière dont certains arbres, selon un vieil usage, sont ébranchés en forme de têteaux, ce qui marque le paysage. C’est un territoire qu’elle connaît par cœur car elle l’a arpenté toute sa vie et qu’elle trouve beau et poétique malgré sa simplicité et son manque de relief.

Épisode 2 - Les bois en danger

En 1855, George Sand a fait un long séjour en Italie ; elle a, en particulier, visité les environs de Rome, sa campagne et ses étendues boisées. Elle a constaté que les forêts diminuaient là-bas comme ailleurs, et expose ses inquiétudes dans un article intitulé « Les bois », publié dans un journal en 1856. Son propos écologiste avant la lettre est particulièrement moderne pour l’époque ; elle le réitèrera avec plus de force encore dans un texte-plaidoyer en 1872.

Épisode 3 - « J’aurais ouvert la voie à d’autres femmes »

George Sand a eu de nombreuses amitiés masculines, aussi bien dans le monde artistique que dans son entourage berrichon. Cela n’a pas toujours été compris à cette époque. George Sand évoque ce sujet, dans « Le Secrétaire intime », roman peu connu, de 1834 ; elle met en scène la princesse Quintilia, maitresse femme, intelligente, aux prises avec l’opinion publique, car elle ne se soumet pas à sa loi.

Il s’agit là d’un vibrant plaidoyer pour l’amitié et en faveur de la liberté des femmes.

Épisode 4 - L’ennui

George Sand fut une grande épistolière. Elle écrivit plus de vingt-cinq mille lettres. Elle en fit même une forme littéraire en publiant Les Lettres d’un voyageur en 1835. L’une d’elles est adressée à François Rollinat, avocat à Châteauroux qu’elle considérait comme son âme sœur à tel point que le surnommait son Pylade. Dans cette lettre, elle disserte sur l’un des grands maux du XIXe siècle, l’ennui, dont François Rollinat est l’une des victimes. Mais qui n’a pas connu l’ennui ? Qui ne s’en est pas vu chanter les vertus lorsqu’il était enfant ? Qui en cette période qui est la vôtre n’a pas été confronté à l’ennui ? George Sand nous en montre ici comment le surmonter et le transformer en un élément positif de notre existence. Et puis si la solution proposée par la romancière ne vous convient pas, pour tromper votre ennui, vous pouvez toujours lire du George Sand !

Épisode 5 - « Vive la République ! »

George Sand écrit cette lettre le 8 mars 1848 à Nohant ; elle l’adresse à son ami Charles Poncy, maçon de Toulon qui publiait des poèmes et qu’elle a toujours encouragé dans ce sens. Ils partageaient le même rêve : celui d’une République donnant au peuple la possibilité de se gouverner lui-même et l’égalité sociale. Elle arrive tout juste de Paris où à l’issue des journées révolutionnaires de février, le roi Louis-Philippe a abdiqué, la seconde République a été proclamée, et un gouvernement provisoire s’est constitué. George Sand voit un vieux rêve se réaliser et elle va participer activement aux débuts de cette République.

Épisode 6 - Soirée à Nohant

La maison de Nohant, dont George Sand hérite de sa grand-mère paternelle, est tout au long de sa vie, un refuge, un lieu de ressourcement, mais aussi un oasis propice au travail. Elle y écrit d’ailleurs l’essentiel de son œuvre. Elle en fait très rapidement un lieu de création, ouvrant sa maison à ses amis artistes, organisant la vie en fonction de leurs besoins instaurant une atmosphère de vie collective, cependant libre, où chacun enrichit le travail de l’autre. Les soirées se passent en discussions, lectures à voix haute ou musique. Dans cet extrait très romantique, George Sand évoque une soirée de l’été 1837 : le pianiste Franz Liszt et sa compagne Marie d’Agoult séjournent alors à Nohant. Marie d’Agoult, blonde, élancée, au port altier prend des allures de princesse du moyen-âge, dans l’esprit de Sand, si sensible à la musique !

Épisode 7 - Notice de la Petite Fadette

Dégoûtée de l’engagement politique après les journées de juin 1848 et l’échec de la révolution et d’une Seconde République sociale, George Sand décida de renoncer à la politique et se consacra à l’écriture d’un nouveau roman champêtre. Elle avait déjà donné à ses lecteurs La Mare au diable et François le champi. En cette fin d’année 1848, elle leur offrit La Petite Fadette. Lors de l’édition de 1852, elle prit le soin de rédiger une notice pour expliquer le rôle qu’elle assignait à l’art et à l’artiste en ces temps douloureux.

Épisode 8 - Des dahlias à l’ombrage d’un ajoupa…

L’extrait suivant est issu d’un texte publié en 1835 dans la Revue des Deux Mondes, puis réuni en volume dans un livre intitulé Lettres d’un voyageur. Ce sont des sortes de lettres ouvertes adressées à des proches dans lesquelles elle développe des tas de propos souvent très personnels. Dans ce texte, George Sand dresse le portrait d’un ami de jeunesse qui a beaucoup compté pour elle : Jules Néraud. Elle raconte leur belle rencontre et présente magnifiquement l’initiateur passionnant et passionné qu’il a été pour elle. Il était originaire de La Châtre, qu’il avait quittée pour voir l’île de La Réunion et Madagascar. George Sand l’appelait le Malgache. Botaniste hors-pair, c’est lui qui l’initia aux études naturalistes ; George Sand mordit à l’hameçon pour ne plus jamais le lâcher. La botanique et l’amour de la République devinrent le ciment de leur amitié. Il cultivait un jardin sur la petite colline de Vavres, à La Châtre, sur la route de Briantes. Sand connaît bien l’endroit, il fait partie de ses coins de prédilection. Un beau jour, bien avant d’écrire ce souvenir, elle a vu dans le jardin du Malgache, des fleurs inconnues alors en Berry. Elle ne s’est pas gênée pour en voler une… Elle avait 16 ans…