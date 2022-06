Service Action : "Sauvez Zelensky !" de Victor K.

Fans du Bureau des légendes, retrouvez le Service Action, l’unité spéciale de la DGSE en charge des opérations les plus secrètes, clandestines et illégales de la République.

4 février 2022 à l’aube. Les forces armées russes lancent leur invasion sur l’Ukraine. À Paris, le président de la République décide d’engager la France dans une guerre secrète aux côtés des Ukrainiens menée par le Service Action de la DGSE. Chef du SA, le colonel Coralie Desnoyers, alias « Athéna », est chargée des premières urgences : renseigner sur le théâtre des opérations, livrer de l’armement aux forces ukrainiennes...

Mais, surtout, le Président lui confie une mission ultra-sensible : empêcher l’assassinat de Volodymyr Zelensky. Et pour cela, contrer les agissements barbares des mercenaires psychopathes du groupe Wagner dépêchés par Moscou. De Bamako à Saint-Pétersbourg jusqu’aux rues de Kiev sous la menace russe, les agents du Service Action sont déployés pour la plus cruciale et la plus dangereuse de toutes leurs opérations.

Victor K. a travaillé comme agent de terrain pendant plus de vingt ans pour la DGSE. Les femmes et les hommes du Service Action ont été ses camarades. Écrite au plus près des événements, cette saga réaliste rend hommage à leur travail, leur professionnalisme et leur engagement.

Ecoutez Victor K. dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Victor K. dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier