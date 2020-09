"Sous un cerisier couvert de prunes" de Marie D'hauthuille (éditions Cyrano)

Après "L'épicerie", Marie d'Hauthuille est de retour en librairies. L'auteure périgourdine a repris la plume pour proposer un second roman. "Sous un cerisier couvert de prunes" est paru aux éditions Cyrano. Derrière ce titre plein de promesses se cache l'histoire d'une femme dont la vie bascule et est remise en question.

Ecrit à la première personne, le roman "Sous un cerisier couvert de prunes" n'est pas une autobiographie. Marie d'Hauthuille a construit son histoire, tout en se laissant emporter par elle. Au fil des pages, elle vous embarque dans son univers.

Y a-t-il sentiment plus terrible que le doute de sa propre existence ? Plus affreux que l’incertitude de la réalité du monde ? C’est ce que vit Béatrice, dite Biche, entourée de ses deux meilleurs amies pour une semaine de vacances entre filles à Saint-Jean-de-Luz. Un beau matin, elle ne se reconnaît plus, se sent différente, métamorphosée. Sa personnalité, ses dons, sa vie entière ne sont soudain plus conformes à sa mémoire. Auprès de la fascinante tante Zita qui « prend les eaux » dans la cité mariale de Lourdes, Béatrice retrouvera-t-elle le sentiment du réel ? Y sera-t-elle aidée par une originale initiation à la gastronomie ? Le doute est un ver, il creuse des galeries sournoises où il est facile à la raison de s’égarer et à l’esprit de se perdre…

