Strasbourg autrement : itinéraires architecturaux dans la capitale alsacienne

Strasbourg, France

Le guide de poche (format 11,5 X 19) conçu, écrit et réalisé par Jean-Claude Hatterer, photographe, et Didier Bonnet, auteur, vous accompagne au fil d’une déambulation piétonne ou cycliste ainsi qu’en tramway.

Strasbourg, autrement, Le Guide, paru aux éditions Bleu comm…, propose un itinéraire permettant de visiter les quartiers centraux qui se juxtaposent dans une harmonie sans pareil : surtout, il invite à entrer en relation, avec la vie de Strasbourg et ses habitants, en entrevoyant les époques successives qui ont marqué l’Eurométropole au fil des siècles. En 128 pages de descriptions, explications sur les fonctionnements humains des rues et quartiers, découvertes de détails méconnus, Le Guide incite à visiter avec curiosité et à discerner la ville au-delà des dimensions patrimoniales. Illustré par les images du livre Strasbourg, l’architecture et les Hommes paru en novembre 2018, le guide représente l’outil indispensable à une visite hors normes de la métropole rhénane.

Un parcours au départ et l’arrivée de la place de la République traverse la Neustadt, l’université, la Krutenau puis l’hyper centre via la cathédrale, le palais Rohan, la Petite-France, les avenues de la grande percée du début XXème siècle, la place Broglie et les édifices de l’époque « française », etc.

Grâce à des approches en tramway, nous découvrons le quartier européen ainsi que la cité Ungemach. Un parcours sur et autour de la presqu’île Malraux puis un détour vers le quartier des Deux Rives mettent en lumière le Strasbourg du XXIème siècle.

Le guide consacre un chapitre aux musées de Strasbourg et propose les clés pour bien vivre la ville : les parkings et les initiatives culturelles qui les embellissent sont spécialement identifiés. Les offres de la CTS dédiées aux visiteurs en famille ou en groupe feront aussi l’objet d’une mise en valeur détaillée, ainsi que les visites fluviales via Batorama ou Captain Bretzel, les locations de vélos et autres mobilités actives.

Le livre sur le site de l'éditeur.