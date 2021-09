Strasbourg : berceau des alchimistes ?

Les Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz, paru en 1616 à Strasbourg, est un livre majeur qui montre l'importance de la pensée spirituelle rhénane (et alchimique) et de l'édition des livres dans la capitale alsacienne.

Réécoutez Pierre Nuss vous emmener dans le sillage de Christian Rosencreutz Copier

Si je vous parle d’alchimiste, vous penserez peut-être à… les premiers mots du livre de Paulo Coelho, ou à quelque chose de plus expérimental... ah tiens, non. Bref, l’alchimie, ancêtre de la chimie, a passionné pendant des siècles ceux qui essaient de recréer la pierre philosophale, qui permettait selon la légende de transformer le plomb en or. Et saviez-vous que Strossbori, Strasbourg, a été un lieu majeur pour les alchimistes ? Il y a 405 ans, en 1616, paraît à Strasbourg le livre “Les Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz”.

Imprimé par Lazare Zetzner sans nom d'auteur, il est attribué à Johann Valentin Andreae, qui l’aurait écrit 12 ans plus tôt. L'action du bouquin se situe encore plus tôt, en 1459.Et c’est pas fini. C'est un texte allégorique, poétique et satirique dans la tradition des grands textes alchimiques, qui narre à la première personne l'expérience de Christian Rosenkreutz, personnage fictif, durant sept journées.

C’est une œuvre codée, ésotérique, d'une grande qualité littéraire, il se prête à de nombreuses interprétations. Ce texte a inspiré l’ordre secret des Rose-Croix, c’est d’ailleurs ce que signifie Rosenkreutz, Rose-Croix, qui prennent comme point d’origine le voyage spirituel de Christian Rosenkreutz. Ce texte en allemand mérite qu’on s’y attarde. Il n’a d’ailleurs été traduit qu’en 1928. Qui sont donc ce Roi et cette Reine qui se marient ? Christian Rosenkreutz parviendra-t-il à assister à ce mariage ? Ces noces chymiques ?

Si vous vous intéressez à l’ésotérisme, lisez ce texte, vous y retrouverez des aspects alchimiques, théologiques, psychologiques, spiritualistes, numérologiques, des croyances de magie médiévale, de mathématiques, aussi. Et pour tous les autres, cela souligne l’importance de Strasbourg en tant que haut lieu de l’édition et de la réflexion spirituelle dans la lignée des grands mystiques rhénans. Tombé dans le domaine public, on peut très facilement trouver “les noces chymiques de Christian Rosencreutz” en français et en allemand sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France.

La page Wikipedia sur les Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz.

Le lien vers l'ouvrage sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France.