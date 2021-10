Suicide : les signes qui alertent.

Mémona Hintermann, est à Toulouse ce jeudi entre 17h et 18h30 aux Editions Privat pour dédicacer 2 livres "Les Vulnérables" et "Une vie peut en cacher une autre". Cette membre du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel vient aussi à Toulouse pour une conférence sur les médias.

Le piège des tentatives de suicide c'est qu'on regarde ailleurs, quand il faudrait juste regarder devant le pieds. Juste, regardons un peu plus autour de nous si un enfant, une personne âgée ou un collègue ne cache pas quelque chose de plus grave derrière ce qui s'apparente à de la simple mauvaise humeur. Mémona Hintermann.

Grand reporter pour France 3 pendant plus de 30 ans, présentatrice du Soir 3, elle est entrée au CSA en 2013, Mémona Hintermann vient de publier un livre sur un drame qui l'a touchée dans les Landes il y a un an. Son mari a tenté de se suicider après le confinement. Elle raconte cette onde de choc dans "Une vie peut en cacher une autre". 200 000 personnes tentent de se tuer et 9000 d'entre elles parviennent à mettre fin à leurs jours chaque année en France. La journaliste alerte sur l'ampleur du phénomène. Dans Circuit Bleu, Côté Expert sur France Bleu Occitanie, à 9h30, Mémona Hintermann évoque sans détour le monde médiatique et notre belle région Occitanie.

Mémona Hintermann prône une réforme de l'audiovisuel rapide, car selon elle, "la loi qui régit les pouvoir du CSA date du début des années 80, et il faut absolument l'adapter au monde actuel, 40 ans après". Dédicaces jeudi 14/10 chez Privat.