“Sur la terre comme au ciel”, le nouveau roman de Christian Signol

Un père. Son fils. Absent. Une nouvelle qui bouleverse tout. Christian Signol est de retour avec son roman "Sur la terre comme au ciel" paru chez Albin Michel. Cette histoire entre ces deux hommes séparés par la vie est aussi l'occasion pour l'auteur d'offrir une ode à la nature si chère à son cœur.

La nature et les oiseaux s'invitent dans ce nouveau roman signé Christian Signol. Habitué des espaces naturels, aussi en Périgord dont il garde une douce nostalgie, l'auteur met une nouvelle fois sa plume au service de la beauté du monde.

"Sur la terre comme au ciel", c'est ce fils disparu qui a voulu être libre sur la terre comme les oiseaux le sont dans le ciel...

Ecoutez l'interview de Christian Signol, auteur de "Sur la terre comme au ciel" Copier

Résumé

Récit d’une renaissance, ode à la beauté et au mystère du monde, le nouveau roman de Christian Signol convoque des thèmes chers à l’auteur d’une œuvre qui célèbre la nature et dénonce le danger qui la menace. Sur la terre comme au ciel est l’histoire poignante d’un père et d’un fils séparés par le destin. L’un n’a jamais quitté la terre qui l’a vu naître, cet univers immuable auquel il est viscéralement attaché et dont il connaît les moindres secrets. L’autre, poussé comme un oiseau migrateur vers un ailleurs plein de promesses, est parti au Canada à la découverte des grands espaces et n’a plus donné de nouvelles depuis dix ans. Jusqu’au drame qui, peut-être, les ramènera l’un vers l’autre.

Christian Signol a ce talent pour évoquer l’immensité du ciel, les étés flamboyants et les aubes limpides. Des étangs du Touvois aux grands espaces du Nord québécois, ce récit pudique est un hymne au pouvoir consolateur d’une nature magnifiée par la noblesse et la beauté des grands oiseaux libres.