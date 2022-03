Syndrome E : un roman de l'auteur nordiste Franck Thilliez adapté en série

Les deux premiers épisodes de la série Syndrome E, dont la diffusion est prévue à l'automne sur TF1, ont été projetés à l'UGC de Lille, dans le cadre du festival Séries Mania, ce dimanche. L'auteur du roman du même nom, paru en 2010 et vendu à 750 000 exemplaires, Franck Thilliez, a vu le récit qu'il avait autrefois couché sur le papier s'animer sur grand écran. C'est l'histoire de la rencontre de deux flics, réunis autour d'une enquête sur un mystérieux film des années 60 qui provoque des phénomènes étranges. Leurs investigations vont les conduire du Maroc au Canada pour faire la lumière sur de troubles expérimentations scientifiques.

Habitant de Mazingarbe, petite commune entre Lens et Béthune dans le Pas-de-Calais, Franck Thilliez est un auteur à succès de romans policiers et thrillers. L'adaptation en série de six épisodes, avec le scénario de Mathieu Missoffe et sous la réalisation de Laure de Butler, est "fidèle à son univers sombre, avec des personnages qui ont des parcours de vie complexes. Je trouve formidable de voir toute une équipe qui travaille sur une idée que j'ai eu il y a plusieurs années, dit-il. Je sais qu'il y a une forte attente des lecteurs de voir à quoi vont ressembler les personnages. Moi en tous cas, en tant qu'auteur, je suis très satisfait de ce casting."

Son personnage principal, le commissaire Franck Sharko, se retrouve incarné en chair et en os par Vincent Elbaz. "J'ai lu plusieurs romans de Franck Thilliez et ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur ce personnage, explique-t-il. Il décrit par exemple que Sharko parle avec les mâchoires serrées, en marmonnant, précise-t-il. Il a un regard assez froid, il est assez charismatique, et en même temps, il est absent de lui-même. C'est quelqu'un qui ne dort pas, quelqu'un de tourmenté, et ça se lit sur son visage creusé."