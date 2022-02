Talion, la première BD du toulousain Sylvain Ferret

Le monde vit son dernier effondrement écologique. La Vermine s’insinue partout, dans la chair et la terre, dans le sang et dans l’air. La cité de ForenHaye, dernier bastion humain du royaume de Talion, lutte péniblement contre la violence de cette maladie du vivant. Et tandis qu’au-dessus du nuage de pollution, à la cime de la citadelle, les nobles survivent grâce à l’eau dépolluée, dans les bas-fonds des quartiers Racines, les plus démunis peinent à s’approvisionner en eau potable, jusqu'à en perdre l'esprit. Fille privilégiée des régentes des Racines, Billie, intrépide, aide les laissés-pour-compte en détournant les ressources réservées à une noblesse décadente qui attend impatiemment la mort de son roi Sirius Talion, monarque éteint d’une dynastie frappée d’infamie. Dans le même temps, Tadeus, un vagabond mystérieux, arpente continuellement les ruines souterraines de l’ancienne cité, menant des expériences pour la création d’un remède au mal qui ronge l’environnement. La rencontre de ces deux âmes complexes, de l’espoir et de la culpabilité, va peut-être permettre de réouvrir le dialogue avec une nature à l'agonie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Avec Talion, Sylvain Ferret signe sa première trilogie en tant qu'auteur complet. Ce toulousain, qui puise ses influences notamment dans le manga et des comics est depuis son plus jeune âge passionné par la BD. Quand il a 17 ans, il rencontre Tony Valente (créateur du manga français Radiant qui connait un succès international) qui l'aide pendant plusieurs années à se lancer.

Rencontre avec Sylvain Ferret Copier

Talion de Sylvain Ferret - Glénat

Talion de Sylvain Ferret, à retrouver chez Glénat.