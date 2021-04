Tempête chez les Celtes, de Sylvie de Mathuilsieux

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter Tempête chez les Celtes Copier

Je croyais qu’il y avait une faute de frappe, mais non. Sylvie de Mathuilsieux, que vous avez pu entendre à l’antenne il y a quelques saisons, a sorti plus de 100 livres jeunesses. Son dernier, paru aux éditions de la Nuée Bleue, s’appelle Tempête chez les Celtes.ça, c’est un carnyx, une corne utilisée par leurs combattants, il y a des millénaires. Alors Triboques, Séquanes, Rauraques, Médiomatriques, n’entrons pas dans le détail, puisque le livre du jour reste pour enfants. Dans un village proche de la forêt et de la rivière, vit Elantia, une jeune prêtresse influente et riche. Un beau matin, dans une clairière, au milieu des loups, elle trouve un enfant. En état de choc. Aristide ne sait plus qui il est ni d’où il vient. Adopté par Elantia, il s’intègre parmi les Celtes. Peu à peu, la mémoire lui revient… Sur fonds de lutte d’influence entre un vieux druide et une jeune prêtresse, sous la menace de brigands étrusques, voici un beau roman initiatique, qui vous plongera au cœur de la vie des Celtes avant la Conquête romaine. Outre le roman, qui pourrait se suffire à lui-même, il faut savoir que le personnage d’Elantia, la druidesse celte héroïne de l’histoire, est un personnage inspiré de la « dame de Reinheim », une vraie cheffe et devineresse, dont la tombe a été retrouvée en Moselle et les objets sont visibles au Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim. Vous retrouverez les sujets historiques développés dans le cahier historique « Remontons le fil de l’histoire » avec Daniel Fischer. Tempête chez les Celtes, c’est paru à la Nuée Bleue, dans la collection Graines d’Histoire, c’est 10 € chez votre libraire préféré.

