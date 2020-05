" Temps glacières " de Fred Vargas

Dès les premières pages de "Temps glacières " on retrouve avec plaisir l'inspecteur Adamsberg et ses collègues aux caractères si bien croqués par l'auteure.

Des personnages attachants qui dans cette aventure nous font voyager des forêts de la Vallée de Chevreuse aux terres sauvages et hostiles de l'Islande, le tout sous fond de Révolution Française ... quels rapports, me diriez vous ... à vous de lire et de découvrir !

De mon côté j'adore toujours autant l'écriture de Fred Vargas qui a le don de distiller de petits événements qui auront de grandes conséquences au fil des pages.

Bref, des personnages croustillants, une énigme policière aux multiples facettes et toujours un brin d'humour ... je suis fan !