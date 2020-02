Terrifiantes ou inspirantes: les femmes prennent le pouvoir dans les livres

Pénélope Bagieu est une femme qui compte dans l'univers de la BD. Prochainement sa série culottées sera adaptée en petits films pour la chaîne de télévision France 5. L'occasion pour Maëve de se pencher sur l'actualité de l'autrice

Sacrées Sorcières

L'ouvrage: Sacrées sorcières - Pénélope Bagieu d'après Roald Dahl - Gallimard (février 2020)

Le résumé: Les enfants sont répugnants ! Ils puent ! Ils empestent ! Ils sentent le caca de chien ! Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir ! Il faut les écrabouiller ! Les pulvériser ! Écoutez le plan que j'ai élaboré pour nettoyer l'Angleterre de toute cette vermine... Attention ! Les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire et ressemblent à n'importe qui. Mais elles ne sont pas ordinaires. Elles passent leur temps à dresser les plans les plus démoniaques et elles détestent les enfants. La Grandissime Sorcière compte bien les faire tous disparaître. Seuls un jeune garçon et son extravagante grand-mère semblent capables de l'en empêcher...

Culottées - L'intégrale

L'ouvrage: Culottées l'intégrale - Pénélope Bagieu - Gallimard (novembre 2019)

Le résumé: Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent ! Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, rappeuse afghane, journaliste d'investigation ou reine des bandits... Trente portraits de culottées qui ont fait voler en éclat les préjugés.

