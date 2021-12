"Tête de lune", le nouveau roman de Gilbert Bordes

"Tête de lune" est un voyage hors du temps, une échappée tendre et sans violence.

Gilbert Bordes, auteur, notamment, de La peste noire ou encore Le testament d'Adrien, pour ce roman, a eu une envie simple : ne pas parler de violence, vous proposer une histoire tendre mais prenante.

Cette histoire, c'est celle de celui que l'on nomme "Tête de lune", un jeune cœur tendre et incompris de onze ans, élevé dans une famille d'accueil. Il manque d'affection, et va en trouver au près d'un vieux chien, Clam. Ce chien se retrouve seul lorsque son vieux maître est envoyé en maison de retraite, alors le jeune garçon décide de ramener le chien à son maître, plein d'espoir au cœur du plateau de Millevaches. Au programme, aventures et rencontres, qui vont changer la vie de "Tête de lune".

Tête de lune par Gilbert Bordes - Presses de la cité

Tête de lune, de Gilbert Bordes, est à retrouver aux éditions des Presses de la Cité.