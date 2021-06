Théophile Schuler, peintre, illustrateur et graveur alsacien

Réécoutez la folle biographie de Théophile Schuler Copier

Ce 18 juin...Doucement, mon général, non, ce 18 juin, en 1821, c’est le jour de la naissance de Jules Théophile Schuler. Une figure un peu oubliée de l’Alsace, mais je suis sûr que avez déjà vu une de ses créations. Il est un peintre, illustrateur et graveur alsacien. mais pas un graveur pour graver des CD, Patrick, un graveur de plaques, de pierre, de bois. Jules Théophile Schuler est fortement ancré dans la tradition alsacienne, il a peint énormément de sujets alsaciens, à cette époque dans les costumes traditionnels qui sont passés à la postérité. Mais il a également illustré plusieurs œuvres de Jules Verne, de Victor Hugo ou d’Erckmann-Chatrian, entre autres, qui ont contribué à sa notoriété dans toute la France. Il a illustré de nombreux ouvrages des éditions Hetzel et a collaboré au Magasin pittoresque et à la Bibliothèque d'éducation et de récréation. Et on peut voir certaines de ses oeuvres, à Strasbourg, au musée des Beaux-Arts, au musée historique et au cabinet des estampes, qui conservent de nombreuses œuvres de l'artiste. Plus connu, à voir de lui, l’effrayante et fantastique peinture du Char de la Mort, au musée Unterlinden de Colmar. A part ses autres, je pense que chaque barbu lui enviait son impressionnante moustache, dont l’envergure faisait deux fois la largeur de son visage, je vous mettrai une photo de lui prise par Antoine Meyer dans l’article, il aurait dû faire des concours de… ! En plus d’une rue à son nom à Strasbourg, vous trouverez sur la place Saint-Étienne, le piédestal de la statue en bronze du Meiselocker le portrait en bas-relief de Théophile Schuler. Il y a également un prix Théophile-Schuler, décerné chaque année par la Société des amis des arts et des musées de Strasbourg à un artiste de moins de 35 ans travaillant et résidant en Alsace. Théophile Schuler, les dessins de cet alsacien ont marqué son époque.