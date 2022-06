Tocane Saint-Apre, un village en Périgord 1852-2000

La deuxième moitié du XIXe et le XXe siècle ont fait connaître à la société française de profonds bouleversements. Après les péripéties de la fusion des bourgs de Tocane et de Saint-Apre, la commune unifiée de Tocane Saint-Apre a dû, comme les autres, se confronter aux mutations sociétales.

Comment les Tocanaises et les Tocanais ont-ils vécu la nécessité d’adapter aux exigences de la modernité les modes de vie hérités des générations passées ?

Tel est le questionnement de cet ouvrage, né de rencontres et de réflexions au sein de l’association Les Amis du Patrimoine de Tocane Saint-Apre, avec comme point de départ une collecte de témoignages des habitants de la commune. Ils se sont prêtés avec enthousiasme à cet exercice de retour sur leur passé, ont cherché des documents et des photos, rédigé des textes ou participé à de passionnants échanges. Sans leur adhésion à ce projet, la collecte d’archives aurait été bien aride !

Elle s’est ainsi transformée en quête passionnante d’une réalité sociale mais surtout humaine, les témoignages illustrant les archives ou ces dernières compensant les aléas du travail de la mémoire.

De l’entrecroisement de tous ces fils, est né le tableau d’une adaptation, parfois lente et douloureuse, parfois pleine de joies et de dynamisme, à la réalité du monde contemporain.

Membres de l’Association Les Amis du Patrimoine de Tocane Saint-Apre et pour deux d’entre eux de la Société Historique et Archéologique du Périgord, les auteurs de cet ouvrage, une rédactrice Françoise Aristizabal et deux illustrateurs, Eric Belle et Jean-Luc Doat sont Tocanais d’origine ou d’adoption. Ils ont mis en commun leurs compétences pour mener à bien le projet de monographie de leur association sur la commune de Tocane Saint-Apre.

Leur passion commune pour le patrimoine les a ainsi conduits à recueillir témoignages et documents anciens, riche collecte complétée par un travail d’archives auprès de la S.H.A.P. et des Archives départementales.

Mais l’implication des Tocanais a fait évoluer le projet initial : c’est donc un parcours mémoriel collectif, soutenu par une narration polyphonique, qui a permis à tout un village de prendre la parole à l’oral comme à l’écrit, pour évoquer, avec lucidité et nostalgie, l’évolution d’une bourgade du Ribéracois pendant un siècle et demi de son histoire.

