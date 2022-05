Ton coeur connait le chemin d'Amélie Galiay

Au-delà d’un ouvrage de développement personnel, ce livre est un véritable hymne à l’amour, à la joie et à la paix intérieure… au travers du chemin spirituel que nous invite à emprunter Mélina :

L’héroïne ordinaire d’une aventure extraordinaire !

Mélina, avec toute la profondeur, mais aussi, paradoxalement, toute la légèreté qui la caractérise, transforme ici un drame en bénédiction, et expérimente la résilience. Ce roman initiatique, inspiré de faits réels, nous apporte là un trousseau miraculeux, réunissant les clés du pardon et de la compassion. Un changement de perspective qui nous invite à voir la vie autrement, pour ainsi sortir du chemin de souffrance créé par le corps mental, qui nous mène bien souvent la vie plus dure qu’elle « naît ».

Au bout du compte, déciderez-vous d’écouter la voix de l’ego ou la voix du cœur ?

Vous souhaitant maintenant une belle et joyeuse route, sur la voie de l’éveil !

Ton coeur connaît le chemin d'Amélie Galiay chez JDH Editions

Amélie Galiay est praticienne en hypnose classique et Ericksonienne, ainsi que sophrologue. Elle est également auteure du guide d'initiation à la sophrologie : Changeons notre regard sur le monde pour changer notre vie, ainsi que du livre Enquête de sens. Originaire de Saintes, elle aime se de finir comme une alchimiste de l'esprit. Elle exerce aujourd'hui à Montignac-Lascaux en Dordogne.

Ecoutez Amélie Galiay dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord

