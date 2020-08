Tour de France des villes et des villages signé Jean Paul Ollivier

Jean-Paul Ollivier le célèbre journaliste de sport revient sur l’histoire des villes et des villages qui ont fait la légende du Tour de France. Près de 1000 entrées classées par département, permettent redécouvrir ces lieux devenus mythiques à la faveur notamment d’un arrêt de l’épreuve ou d’un fait de course. Il a effectué pour la télévision 41 tours de France et a même collaboré il y a 5 ans à Radio France pour commenter le tour pour France Info et France Bleu

Un travail de titan pour l'auteur

Ce livre se propose de faire (re)découvrir ces villes et villages dans lesquels le Tour de France a marqué l’arrêt ou qui sont entrés dans l’histoire de la Grande Boucle par un fait de course ou un événement particulier. Pour la première fois, un ouvrage dresse la liste de ces localités qui depuis 1903 font partie de la légende. Classés par départements, ce sont des lieux-dits où des coureurs se sont fait remarquer, des villages qui ont vu le démarrage d’un sprint magnifique permettant la victoire d’un grand champion, des villes dans lesquelles des futurs vainqueurs ont abandonné, des cols qui ont sacré les meilleurs grimpeurs du peloton. La légende du Tour de France, c’est aussi cela : des noms marqués dans le granit breton, sur les socles des envoûtantes Cévennes, dans les pavés du Nord ou dans les Alpes audacieusement découpées.

Livre sorti le 16 juillet chez Mareuil éditions