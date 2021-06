Tours : Le premier roman de Dimitri Olivier, passionné de culture Japonaise

Renouer avec la culture Japonaise et la développer en Touraine, c'est l'objectif de ce jeune auteur Tourangeau Dimitri Olivier

Lire oui mais pas que pendant l'été, nous avions envie de vous parler d’un jeune Tourangeau bourré de talent, il a 23 ans. Il s’appelle Dimitri, il a grandit en Touraine ou il a suivi un cursus littéraire, il est ensuite parti ensuite à Paris pour poursuivre des études de Japonais, et du Français langue étrangère à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Il sortira son tout premier roman le 14 juillet prochain : Le Voyage d’Émy : la forêt Cor de Bouc ou la quête identitaire d’une jeune fille dans un univers de fantasy.

Dimitri Olivier écrit plutôt des livres qui appartiennent au genre fantasy

C'est en effet son terrain de jeux favori, il s’inspire des mangas, des animés ou encore des jeux vidéos. Ce premier roman, il l’a terminé pendant son échange universitaire à Tokyo, et il a décidé ensuite de partir à la recherche d'une maison d’édition qu’il a trouvé grâce aussi au soutien de ses proches. C’est une jeune maison indépendante qui laisse la chance aux auteurs débutants qui a décidé de l’accueillir.

Ce sont les éditions Nanachi, qui sont spécialisées dans l’édition d’ouvrages autour de la culture japonaise, vous vous en doutez bien …

Mais ce qui nous rend le plus fier, c’est que Dimitri est particulièrement attaché à la ville de Tours et c’est là qu’il souhaite y développer la culture Japonaise tout comme son activité d’auteur et pour cela il a besoin du soutien des Tourangeaux , vous pouvez suivre son actualité sur sa page facebook.

Découvrez le voyage d'Emy, la foret Cor de Bouc en vidéo