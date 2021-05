La collection "Tous à la campagne" propose des guides très pratiques pour nous faciliter la vie. "Des conserves et des confitures made in jardin" en fait partie.

"Tous à la campagne", la collection des éditions Larousse avec le livre "Des conserves et des confitures"

Des conserves et des confitures aux éditions Larousse

Si les beaux jours font leur retour, c'est le moment de préparer l'hiver avec les bons fruits et légumes qui poussent à cette saison. Ainsi, vous pourrez déguster vos réalisations tout au long de l'année. Oui, mais comment faire ? Grâce à la collection "Tous à la campagne" des éditions Larousse, vous allez avoir toutes les clefs pour vous lancer. Brigitte Bulard Cordeau signe "Des conserves et des confitures made in jardin".

Plus de 70 recettes à portée de jardin !

A vous les récoltes du jardin pour tester les recettes de Brigitte Bulard Cordeau. Confitures, compotes, bocaux, vins, sirops, apéritifs, huiles et vinaigres parfumés, herbes et tisanes… Votre jardin vous réserve des surprises. L'autrice vous propose aussi d'apprendre des techniques pour ne pas rater vos conserves et confitures.