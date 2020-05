Tous confinés : L'écrivain Franck Bouysse n'est "pas confiant des leçons qu'on pourrait tirer de tout ça"

Tous confinés avec l'écrivain Limousin Franck Bouysse, en pleine écriture de son dernier livre. Il suit les événements avec distance, et un regard acéré sur les réactions humaines qu'ils engendrent.

Comment vivez-vous ce confinement ?

Je bénéficie d'un privilège puisque je suis à la campagne, dans un environnement très verdoyant. Je ne ressens pas les difficultés que certains de mes concitoyens peuvent ressentir en étant cloîtrés dans un appartement ou en ville. Je suis un peu privilégié. D'autant que je termine un livre. J'ai pas mal de projets en cours. C'est un peu mon lot d'être confiné !

Le luxe, ça peut aussi être la simplicité

C'est important, on s'en rend d'autant plus compte, l'espace vital, le lieu de vie ?

Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte aujourd'hui. Effectivement. Que le luxe, ça peut aussi être la simplicité et de se retrouver dans un milieu où on n'est pas agressé par plein de choses, par les agressions du monde.

Vous terminez l'écriture d'un ouvrage qui doit sortir en septembre. Mais sinon, vous vous occupez comment ?

Je n'ai absolument pas changé mes habitudes. Je travaille tous les matins. Je fais un peu de jardin, de choses comme ça l'après-midi. Puis je me remets au travail en fin de journée. Je n'ai absolument pas changé mes habitudes si ce n'est que j'avais pas mal de rencontres qui étaient prévues un peu partout en France. Quelques voyages. Tout ça s'est arrêté mais c'est pas très grave.

Se diriger vers un avenir un petit peu plus sain à défaut d'être serein

L'humain est au cœur de votre travail d’écriture. Cette période de confinement révèle beaucoup de choses à ce niveau là...

Oui - rires - ça révèle énormément de choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les périodes difficiles comme celle là révèlent les gens. Ça me va bien de me tenir un peu à l’écart de tout ça. Pas de regarder ça de haut mais de regarder ça de loin. Dans les livres, ça fait longtemps que je réfléchis à ce qu'est ce monde et à ce qu'on fait de lui. Et je ne suis pas très confiant. J'entends beaucoup parler du "jour d'après", de grandes idées comme ça. Mais je ne suis pas du tout confiant des leçons qu'on pourrait tirer de tout ça. J'espère que les gens qui ont été confrontés à ça directement en tirerons quelques leçons. Et qu'on essaiera de se diriger vers un avenir un petit peu plus sain à défaut d'être serein.

Auriez-vous un conseil pour mieux vivre l'instant ?

J'en ai aucun. Déjà, je ne sais pas ce qu'est l'instant. Le présent. Je n'y crois pas. Parce qu'il est déjà parti - rires - Mais en tout cas, moi j'essaye de faire avec ce que j'ai sous les yeux. De me nourrir de ça. En ce moment, j'ai sous les yeux un pré, un cerisier. La beauté, c'est aussi simple que ça. De savoir regarder et de représenter ça. Je le fais à ma manière, avec des mots. Chacun fait comme il peut. Mais le plus important, ce n'est pas de dire mais de représenter. De faire de tout ça quelque chose d'un peu plus que la vie. De ce à quoi on court, en permanence, qui fait qu'on n'est jamais dans ce fichu instant présent dont vous parlez.