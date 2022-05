Le 22 avril, « Tout sur le Périgord », le nouveau livre de Jean-Luc Aubarbier (pour le texte) et de Jean-Pierre Bouchard (pour les photographies) est paru en sortie nationale aux Editions Ouest-France.

Un ouvrage clair et concis pour partir à la découverte d’un patrimoine exceptionnel

Cet ouvrage à destination du grand public fait découvrir plus d’une quarantaine de sites reflétant la grande diversité du Périgord. Au-delà des aspects historiques et patrimoniaux abordés, Jean-Luc Aubarbier et Jean-Pierre Bouchard ont à cœur de partager avec les lecteurs les trésors et les particularités de ces hauts lieux du Périgord à travers, notamment, la rubrique « On aime ».

En plus de la présentation des sites, liés aux différentes parties du Périgord, ce livre propose également des parcours thématiques : forts troglodytiques et châteaux, jardins et découverte nature, musées et parcs, édifices religieux, villes et villages remarquables, grottes et sites préhistoriques. Et pour le confort de tous, des pictos répondent aux questions pratiques de chacun.

Ils se sont connus au Lycée Pré de Cordy de Sarlat

Jean-Luc Aubarbier et Jean-Pierre Bouchard se sont connus quand, à leur arrivée en classe de seconde au lycée Pré de Cordy, ils ont partagé la même table. Le premier arrivait du collège La Boétie de Sarlat, le second du collège d’enseignement général de Saint-Cyprien dans la vallée de la Dordogne. Les deux jeunes lycéens étaient alors loin de s’imaginer qu’ils allaient cosigner la réalisation de nombreux livres dont le fameux « Aimer le Périgord », un ouvrage à succès toujours disponible en français, anglais, allemand et espagnol.

Ancien libraire au cœur du vieux Sarlat, Jean-Luc Aubarbier est romancier (14 ouvrages publiés dans les domaines du roman historique et du thriller) et auteur d’une trentaine d’essais consacrés à l’histoire. Passionné par la philosophie et les mouvements des idées religieuses, il est également conférencier et chroniqueur littéraire. Vous pouvez découvrir son travail sur son site.

Photographe, auteur et coauteur de nombreuses publications spécialisées ou grand public, Jean-Pierre Bouchard est un passionné de l’image. Docteur en psychologie et docteur en droit il est également un psychologue et un criminologue de renom. Imprégné par le Périgord depuis son enfance, il en connait les détours et les secrets. Dans son registre professionnel et scientifique, il vient de terminer une publication en français et en anglais intitulée « Psychotraumatologie de la guerre en Ukraine : la question de la prise en charge psychologique des victimes réfugiées ou restées en Ukraine ». Il y décrit les troubles psychologiques que pourraient présenter les personnes psychotraumatisées par la guerre et appelle les psychologues du continent européen à se mobiliser pour les prendre en charge.

Ecoutez Jean-Luc Aubarbier dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Jean-Luc Aubarbier dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier