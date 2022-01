Réécoutez la présentation du livre Trappeurs d'Images Copier

Voici un beau livre que Raymond Roth, photographe naturaliste, sort à compte d’auteur. Tous ses livres précédents étaient parus en maisons d’édition, mais pour celui-ci, qui sort comme un testament, l’habitant de Rosenwiller ne voulait pas qu’on y change une virgule. Il est né à Molsheim en 1948, Raymond Roth s’intéresse très tôt à la nature environnante, et surtout à son coin de paradis, la vallée de la Bruche.

Au fil des années, il assiste, impuissant, à l'évolution galopante d'un monde moderne, toujours plus exigeant, aveuglé par le profit, de moins en moins respectueux des composantes de l'écosystème auquel il est pourtant inféodé. Il vous livre ici son ultime ouvrage, avec des textes très personnels, empreints de nostalgie, accompagné d’une sélection de 1976 à nos jours de 264 photographies couleur argentiques de faune et flore sauvages, prises dans le cadre naturel autour de Molsheim.

En page de couverture, comme un symbole, un magnifique courlis cendré donne le ton du livre, on l’écoute, cet oiseau emblématique du Ried alsacien est en voie de disparition en Alsace. Autour de Rosenwiller, Raymond Roth a remarqué que pas moins de quinze espèces d’oiseaux ont disparu ces dernières décennies. Ah non, le corbeau, il est toujours là, lui. Le livre “Trappeur...ah non, pas celui-là, Raymond Roth c’est le livre “Trappeur d’images, le long de la Bruche” a deux sous-titres : “Nature sacrifiée” et “Souvenirs d’enfance”.

Ce très beau livre rempli de forêts, d’oiseaux, mammifères et serpents du coin de la Bruche est disponible dans vos librairies au prix de 35 €.

Pour le commander, envoyez un mail à Raymond Roth.

224 pages, 264 superbes photos en couleur, papier glacé, Format 21.5 x 24.5 cm, couverture cartonnée et reliure cousue.

Retrouvez Raymond Roth sur sa page Facebook.

L'ouvrage est disponible au prix de 35 € dans les Cora de Dorlisheim, Mundolsheim et Houssen, à la librairie Kléber de Strasbourg, chez Klaeyle à Saverne, RUC à Colmar, et chez Photos Kugler à Ribeauvillé.