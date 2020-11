"Traquée" : la BD hommage à Angela Davis, figure majeure du Black power

Plongée au cœur des États-Unis et son passé sombre avec la nouvelle bande dessinée signée Fabien Grolleau et Nicolas Pitz. Avec "Traquée" paru chez Glénat, les auteurs retracent la cavale d'Angela Davis, cette figure emblématique du Black power dans les années 70.

Ecoutez l'interview de Fabien Grolleau, scénariste de la BD "Traquée" (Glénat) Copier

Recherchée par le FBI, elle est "traquée" comme le racontent les auteurs. Des dessins forts, une histoire ancienne et pourtant toujours d'actualité. "Traquée" revient sur le parcours hors du commun de cette femme qui a voulu faire bouger les lignes. En retraçant son parcours de son enfance à l'âge adulte, Fabien Grolleau et Nicolas Pitz nous aident à comprendre qui était Angela Davis.

Résumé

Son crime : se battre pour la liberté.

États-Unis, mai 1970. Voilà plusieurs semaines que le FBI suit la trace d’Angela Davis, recherchée pour avoir organisé une prise d’otage dans un tribunal. Son véritable crime : être militante communiste et membre active des Black Panthers. Il faut dire que les injustices subies par le peuple noir, Angela les a bien connues. Originaire de Birmingham, elle a grandi dans l’Alabama des années 1960, où la ségrégation sévissait encore et où le KKK œuvrait avec la bénédiction du pouvoir en place. Angela a vécu la violence, les meurtres, les émeutes... Elle a fait partie de celles et ceux qui ont décidé de se lever et de ne plus accepter. Aujourd’hui, elle est traquée pour ça. Elle ne sait pas encore qu’elle va devenir une légende, l’icône d’un peuple tout entier.

En retraçant la cavale d’Angela Davis, les auteurs mettent en lumière une figure majeure du Black Power qui s’est illustrée par ses actes. Ils nous replongent avec force dans une Amérique tourmentée par un combat, malheureusement toujours d’actualité, celui de la mise en place égalitaire des droits civiques.