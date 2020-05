"Trop Bon – Recettes pour petits gourmands et grands gourmets" par Sophie François-Mülhens aux éditions La Musardière, une petite maison d’éditions implantée à Maucor qui a publié très peu de titres, consacrés essentiellement à la cuisine et à l’apéro, donc des thèmes sympathiques.

Pour ne rien vous cacher, ce n’est pas une nouveauté mais un titre qui a déjà quelques années mais dont le contenu reste d’actualité. La cuisine, les bonnes recettes, les bonnes idées et les bons produits, ça ne se démode pas, et justement sur la couverture il est précisé que les recettes publiées dans ce livre sont réalisées à 100% avec des produits du Sud-Ouest.

L’auteur, Sophie François-Mulhens, se présente comme une paloise d’adoption passionnée de gastronomie et de bons produits, férue de cuisine et de belles vaisselle. Elle s’est piquée au jeu de la photographie culinaire, donc elle a réalisée elle-même les photos de cet ouvrage, qui sont vraiment magnifiques. Elle a signé les textes et certains internautes la connaissent très bien puisqu’elle tient un blog qui s’intitule « Dans la cuisine de Sophie » et qui propose des recettes qui vont de l’apéritif au dessert.

Avec « Trop Bon - recettes pour petits gourmands et grands gourmets », elle annonce la couleur dès le titre : on a là des recettes hyper faciles, à la portée des plus jeunes, le but d’ailleurs c’est de faire cuisiner les enfants avec les parents ou les grands-parents. Donc, pas de choses compliquées, mais de bonnes idées, je vous donne quelques exemples : « dinettes d’été », ou comment réaliser un cake au brebis et au poivron avec un cocktail pour enfant à base de limonade, « brunch printanier, à base d’asperges, d’œuf coque et mouillettes », « club sandwich « qui va suggérer quelques astuces pour sortir du traditionnel jambon-beurre, ou encore des petites inventions très astucieuses comme cette « brioche perdue aux pommes caramélisées". Chaque recette est présentée sur deux pages, à côté de la jolie photo vous trouverez la liste des ingrédients, le déroulé et puis surtout quelques petites astuces très utiles qui vont parfois au-delà de la recette en elle-même.

Un livre malin, mignon, pas épais et pas cher, 70 pages à mettre entre toutes les mains même les plus expérimentées, qu’on peut commander chez son libraire ou trouver d’occasion, sans difficulté, sur internet.