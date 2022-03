Un an après sa récompense, une jeune manchoise de retour au festival de la BD d'Angoulême

Elle a gagné le prix jeune talent au festival international de la bande-dessinée d'Angoulême il y a un an. Depuis, sa carrière se porte au mieux et la manchoise Coline Hégron est de retour au festival, cette fois en décorant le pavillon des jeunes talents.

Elle s'appelle Coline Hégron, originaire de Contrière près de Coutances. La jeune manchoise revient sur son parcours depuis sa récompense au festival international de la bande-dessinée d'Angoulême. Le prix jeune talent est ouvert à toute personne de plus de 17 ans qui n'ont jamais publié. Plus de 500 candidatures sont envoyées chaque année, "c'était la première fois que je participais donc j'ai été très étonnée de remporter le prix", explique Coline Hégron lauréate en 2021, alors qu'elle était encore étudiante.

Une carrière qui décolle

Depuis qu'elle a gagné le prix jeune talent en 2021, sa carrière décolle. Deux albums devraient voir le jour en 2023. Le projet avec lequel elle a gagné le prix se transforme peu à peu en une bande-dessinée de 180 pages, qui sera publié avec les éditions Delcourt.

En parallèle, les éditions Albin Michel l'ont contacté pour créer un livre jeunesse qui sortira lui aussi l'année prochaine. "Oui, je pense que gagner le prix m'a permis d'être repérée par des maisons d'édition", ajoute t-elle.

Décoration dans le pavillon jeunes talents. Dessin réalisé par Coline Hégron. - Coline Hégron

Angoulême, capitale de la bande-dessinée

Mais ça se s'arrête pas là. Comme lauréate de l'année 2021, Coline Hégron a pu décorer le pavillon jeunes talents avec ses créations, "le festival m'a donné carte blanche pour la scénographie. C'est très chouette de voir son travail comme ça en grand."

La manchoise reste pour le moment à Angoulême, capitale de la bande-dessinée, pour se consacrer à ses projets. Elle travaille aussi avec son collectif d'auteurs de bande-dessinée avec lequel elle a désormais un local. Ils sont également présents au festival.

Un rêve concrétisé

Un an après avoir gagné le prix, Coline Hégron démarre sa carrière, mais avec beaucoup d'optimisme pour l'avenir. "J'ai l'impression que _c'est un rêve qui se réalise_. Dans le monde de l'art, on se demande toujours si on va pouvoir vivre de ça. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu à me poser la question a la sortie de l'école. Je me sens très chanceuse et je suis super contente", conclut la manchoise.