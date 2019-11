"Pourquoi les hommes fuient ?" d'Erwan Lahrer et "Je l'aime" de Loulou Robert

Tours, Indre-et-Loire, France

"Pourquoi les hommes fuient ?" d'Erwan Lahrer aux éditions Quidam est le septième roman d'Erwan Lahrer

L'auteur du Livre que je ne voulais pas écrire, qui raconte l'histoire d'un écrivain fou de musique qui se trouvait au Bataclan le soir des attentats, le 13 novembre 2015. Comme Erwan Larher. Un roman qui mêle réalité et fiction, délires et lettres de proches. Un livre que l'on devine OVNI dans la bibliographie de son auteur.

"Pourquoi les hommes fuient ?" présente Jane, une fille libre, qui se moque des conventions, qui est à l'aise avec son corps et parle comme une charretière des cités. Un cocktail assez détonant. Elle rencontre "l'Ecrivain" lors d'un salon littéraire, accepte un dîner histoire de manger à l’œil mais sans avoir franchement envie de finir dans son lit. C'est peut-être cette rencontre, c'est peut-être ce moment, peut-être parce que sa mère ne peut plus rien lui dire sur lui, qu'elle va se mettre à rechercher son père. Probablement un musicien. Probablement un membre du groupe Charlotte Corday, qui a eu un certain succès dans les années quatre-vingts, surtout à Tours. Cette quête va l'amener dans cette ville, au Bateau Ivre, là où tout a commencé. Et c'est là que l'univers va commencer à se détraquer...

"Pourquoi les hommes fuient ? " est un livre qui remue. Le style de l'auteur est très rock. L'histoire flirte avec l'irréel. Jane est un personnage atypique et attachant. Et ça se passe en grande partie à Tours. Là où est revenu vivre Erwan Lahrer.

"Je l'aime" de Loulou Robert aux éditions Julliard

"Je l'aime" est le quatrième roman de Loulou Robert, une romancière qui ajoute une pointe d'autobiographie dans ses romans. Elle s'est installée à Tours avec son compagnon Erwan Lahrer, qu'elle a rencontré lors d'un salon littéraire. Loulou Robert est un ancien mannequin, c'est aussi la fille de Denis Robert, le journaliste qui a dénoncé l'affaire Clearstream.

"Je l'aime" est un roman d'amour fou, intense. L'héroïne croise le chemin de M et M devient sa vie, son oxygène. Il le lui faut. Il doit l'aimer. La regarder. Toujours. Sinon elle crèvera. On suit leur histoire, les beaux moments, les autres aussi.

Loulou Robert a un style bien à elle, des phrases courtes, rythmées, parfois hachées, parfois très fluides. Avec des passages vraiment intéressants.

