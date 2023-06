Un livre inattendu met en lumière l’œuvre de Pierre de Bourdeilles, dit « Brantôme »

Né vers 1537 en Périgord, à Bourdeilles, « Brantôme » a passé son enfance à la cour de Marguerite de Navarre, née d'Angoulême, qui n’est autre que la sœur de François Ier. En 1549, il part à Paris poursuivre ses études, qu’il finit à Poitiers. En 1558, Pierre de Bourdeilles devient abbé et seigneur de Brantôme. Quatre ans plus tard, il rejoint l'armée royale et participe aux combats des guerres civiles de la première guerre de religion entre catholiques et protestants. Sa carrière militaire est alors toute tracée…

Cependant, notre homme avait la phobie des chevaux « blancs ». A l’âge de 44 ans environ, en 1584, il tombe d’un cheval doté d’une robe blanche et se retire de la cour « perclus et estropié », persuadé qu’il n’allait pas survivre. Il écrit alors ses mémoires, faites d’amours et d’aventures de guerre, et aura… 30 ans pour le faire !

Couverture Brantôme, honneur aux dames - © Memoring Editions

« Brantôme, honneur aux dames » , par Anne-Marie Cocula, est paru chez Memoring Editions.