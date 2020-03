Un livre pendant le confinement ? La sélection de France Bleu Belfort-Monbéliard

Lire fait partie des activités à faire chez soi pendant le confinement. D'accord, mais comment faire pour trouver une lecture passionnante sans aller chez votre libraire ?! En relisant peut-être quelques classiques.

Les dix petits nègres d'Agatha Christie

Envie d'une lecture haletante ?! Suivez Agatha Christie grâce au roman policier Les dix petits nègres.

Dix personnes sont invitées sur une île par des moyens tantôt conventionnels, tantôt mystérieux. Tous ont déjà commis un homicide dans leur passé. Tour à tour, les personnages sont assassinés comme le prédit une comptine laissée en évidence dans la maison.

Pourquoi on aime ? Le lecteur se passionne pour la mystérieuse comptine et la fin nous laisse perplexe. A chaque nouvelle lecture, nous pouvons trouver un nouveau coupable.

Le plus : Pierre Bayard, professeur de littérature française et psychanaliste, propose une relecture de ce texte mythique en menant sa propre enquête qui permet de trouver le VRAI coupable. Le texte s'appelle La vérité sur les dix petits nègres.

Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos

Les oiseaux chantent à travers notre fenêtre, les rayons du soleil chauffent notre visage, ça sent le printemps et cette lecture aussi ! Bienvenue dans Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos écrit en 1782.

Ce roman épistolaire évoquent le libertinages, les passions, les mensonges, les manipulations d'une société dans le siècle des Lumières. Roman de libertinage ? Roman de passion ? Le doute subsiste ce qui fait toute la beauté de ce chef d'oeuvre littéraire. L'oeuvre est ancrée dans le siècle des Lumières, importance capitale pour comprendre le texte et ses enjeux.

Pourquoi on aime ? Difficile de décrire et d'écrire aussi bien sur l'art de la manipulation humaine. La forme épistolaire ajoute une authenticité à la lecture.

Persepolis de Marjane Satrapi

Pour les amateurs de BD, vous souvenez-vous de Persepolis de Marjane Satrapi sorti en plusieurs volumes entre 2000 et 2003 ? Un récit autobiographique romancé où l'autrice évoque son vécu et son passage à la vie d'adulte dans un régime politique instable. Direction l'Iran des années 1978 pendant la révolution islamique. Ses parents décident, pour la protéger, de l’envoyer en Europe où elle passera quelques années.

Pourquoi on aime ? C'est drôle et touchant. Marjane Satrapi raconte avec beaucoup de recul un passé difficile mêlé à des anecdotes comiques le tout en noir et blanc.

Le plus : adaptation en cinéma animé par Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud.