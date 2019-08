Un livre pour (re)découvrir les trésors cachés de la Moselle

Un livre de photos original vient de paraître aux éditions Sutton : "La Moselle insolite et secrète", du jeune photographe messin Ugo Schimizzi. L'occasion de découvrir des trésors cachés aux quatre coins de la Moselle, parfois juste à côté de chez soi.

Moselle, France

Ugo Schimizzi est amoureux de sa région. "Il a fallu que je parte m'exiler et travailler à Paris, pour rendre compte à quel point j'aimais la Lorraine".

C'est une région méconnue, y compris par les Lorrains qui ignorent parfois toutes les merveilles qu'il y a à côté de chez eux. Ugo Schimizzi

C'est à partir de ce constat que le jeune Messin, photographe et passionné d'histoire et de patrimoine, a eu l'idée de recenser tous ces endroits insolites, mystérieux, oubliés ou méconnus de la Moselle. Au final, ça donne ce beau livre, qui présente une quarantaine de lieux aux quatre coins de la Moselle.

L'église Saint-Martin de Sillegny - Ugo Schimizzi

Certains sont plus connus que d'autres. Tous ne sont pas forcément accessibles au public, car sur un terrain privé, ou alors en très mauvais état, et donc dangereux. C'est le cas des Grands Bureaux d'Hayange, vestiges de l'empire De Wendel, laissés à l'abandon depuis quarante ans et dont les plafonds menacent de s'écrouler. Ugo Schimizzi fait donc partie des rares privilégiés à avoir été autorisés à pénétrer à l'intérieur de l'édifice.

L'un des escaliers, majestueux, des Grands Bureaux De Wendel à Hayange. - Ugo Schimizzi

Eglises, châteaux, vestiges, monuments oubliés

L'intérieur du château de Mercy, et ses imposantes cheminées... Les locaux du haut-fournaux U4 à Uckange, dans leur jus... La Tour du Corps de Garde à St-Privat-la-Montagne, édifiée après la bataille de Gravelotte en 1870... Ou encore les splendides fresques de l'église de Sillegny, surnommée "la petite Sixtine lorraine"... Autant de trésors insoupçonnés qu'on redécouvre.

La nature n'est pas en reste. La Moselle compte plusieurs arbres remarquables, comme le chêne des Suédois à Reyersviller, dans le pays de Bitche, ou celui des Sorcières à Saint-Avold.

Pour chacun de ces lieux oubliés, Ugo Schimizzi a rencontré des spécialistes, pour raconter leur histoire. Au final, le livre permet d'en apprendre beaucoup sur cette Lorraine qu'on n'apprécie pas assez à sa juste valeur.