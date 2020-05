Un petit voyage à New York, à travers deux romans, ça vous tente ?

Nous allons nous échapper dans cette ville. Avec mon année de repos et de détente, d 'Otessa Moshfegh, ou l'héroïne a décidé de passer un an enfermée chez elle. Et dans Tenir debout dans la nuit, d'Eric Pessan, c'est une nuit que nous passerons avec Lalie, une ado livrée à elle-même.

"Mon année de repos et de détente" d'Otessa Moshfegh - Fayard - août 2019

Le résumé : J'avais commencé à hiberner tant bien que mal à la mi-juin de l'an 2000. J'avais vingt-six ans... J'ai pris des cachets à haute dose et je dormais jour et nuit, avec des pauses de deux à trois heures. Je trouvais ça bien. Je faisais enfin quelque chose qui comptait vraiment. Le sommeil me semblait productif. Quelque chose était en train de se mettre en place. En mon for intérieur, je savais - c'était peut-être la seule chose que mon for intérieur ait sue à l'époque - qu'une fois que j'aurais assez dormi, j'irais bien. Je serais renouvelée, ressuscitée... Ma vie passée ne serait qu'un rêve, et je pourrais sans regret repartir de zéro, renforcée par la béatitude et la sérénité que j'aurais accumulées pendant mon année de repos et de détente".

"Mon année de repos et de détente" est le troisième roman de l'Américaine Ottessa Moshfegh, primée pour Eileen paru en 2015. Dans ce roman, l'héroïne qui n'a pas de nom, une belle et riche new-yorkaise, décide de s'enfermer un an dans son appartement. Elle est crevée et veut dormir. Aussi surprenant que cela paraisse, on est subjugué par le récit de ses problèmes de sommeil, les médicaments qu'elle prend, ses moments d'absences où elle part faire des razzias dans la supérette du bas de la rue et surtout ses échanges téléphoniques avec une psy sans doute plus cinglée que tous ses patients réunis. Un petit OVNI littéraire qui se retrouve aussi être un clin d'œil à notre propre situation après deux mois de confinement.

Tenir debout dans la nuit d'Eric Pessan - L'école des Loisirs (Medium +) - à partir de 13 ans - mars 2020

Le résumé : New York, Lalie n’y est jamais allée. Elle n’a même jamais osé en rêver. C’est trop beau, trop loin, trop cher. Alors, quand Piotr lui propose de l’y accompagner, elle est prête à tout pour saisir cette chance. À tout ? Non. Car il y a des choses qu’on ne peut accepter. Des contreparties qu’on ne peut pas donner. Et maintenant la voici dans la rue, face aux regards de travers et aux mille dangers de la nuit, avec une seule obsession : rester éveillée. Résister. Tenir debout. Eric Pessan est auteur d'une trentaine de romans, de fictions radiophoniques et de textes de théâtre. Dans tenir debout dans la nuit, il se met dans la peau d'une adolescente de seize ans et il s'en sort plutôt pas mal. En arrivant à New York, Lalie déchante, Piotr tente d'abuser d'elle. Elle fuit dans la nuit, sans papiers, sans argent, sans téléphone. Ce roman aborde le harcèlement de rue et le consentement. Des sujets fondamentaux pour les adolescents

