Un roman explore la pensée préhistorique sur nos origines

Les signes géométriques préhistoriques sont bien connus, dans l'art pariétal. Connus, mais pas forcément compris, pour ne pas dire pas du tout. Sur 146 sites d’art pariétal en France, 26 signes différents auraient été répertoriés à ce jour, sur une période de 25.000 ans. 26 signes, pour autant de lettres dans notre alphabet, pourrais-je faire remarquer, mais sans garantie sur le moindre rapport.

Mathématiques, intelligence artificielle, gestion et ingénierie des connaissances ont été au cœur de la carrière scientifique de Jean-Louis Ermine, qui plus est amateur de science-fiction, et fasciné par la richesse préhistorique de son territoire : la Dordogne. De là à romancer ce que pourraient signifier ces signes préhistoriques, il n’y avait qu’un pas qu’il a franchi, nous invitant à le rejoindre dans une passionnante enquête…

Couverture « L’énigme Lascaux », par Jean-Louis-Ermine - © Geste éditions

« L’énigme Lascaux » , par Jean-Louis-Ermine, est paru chez Geste éditions.