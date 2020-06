Un samedi pour découvrir la bande dessinée

C'est une journée exceptionnelle qui se prépare en librairie. Le samedi 4 juillet, les "48h BD" et le "Free Comic Book Day", deux événements majeurs de la bande dessinée, permettront aux visiteurs de découvrir des BD à moindre coût.

Nikho est un tout jeune illustrateur. Il signe sa première bande dessinée, Horseback, disponible à partir du 11 septembre prochain aux éditions Ankama. Pourtant, on peut découvrir ses premières pages dès ce week-end à l'occasion d'événements comme le Free Comic Book Day ou les 48h BD.

Les 48h BD

La huitième édition des 48h BD aura lieu les 3 et 4 juillet 2020 dans plus de 1 500 librairies participantes. Cet événement œuvre pour la démocratisation de la lecture en proposant notamment des albums de bande dessinée vendus au prix de 2 euros. Il s'agit de rééditions des premiers tomes de séries déjà populaires. Ces albums offrent un aperçu assez vaste de la diversité du monde de la BD et du manga.

Pour en profiter, il suffit de pousser la porte d'une des librairies participantes et de faire son choix dans la sélection d'ouvrages proposés.

Les 48h BD sont également l'occasion d'actions pédagogiques en médiathèque ou en milieu scolaire. Des suggestions d'animations sont d'ailleurs mises à la disposition des enseignants sur le site 48hBD.com.

Initialement prévue les 3 et 4 avril dernier, cette huitième édition des 48h BD a dû être reportée à cause des fermetures administratives des librairies. Positionnée cette fois sur les dates des 3 et 4 juillet 2020, la manifestation souhaite soutenir la relance du marché du livre et inciter les lecteurs à retourner chez leurs libraires de proximité.

Les albums des 48h BD 2020

Le Free Comic Book Day

En France, l'édition 2020 du Free Comic Book Day (FCBD) aura elle aussi lieu le 4 juillet. Comme son nom le laisse entrevoir, il s'agit d'un événement au cours duquel les lecteurs peuvent recevoir gratuitement des bandes dessinées : les célèbres comics américains. Parmi la sélection, on trouve des super-héros comme Batman ou Spider-Man mais aussi des polars, du western ou de la science-fiction.

Pour en profiter, il faudra encore une fois se rendre dans une des librairies participant à l'événement. Le lecteur pourra alors faire son choix parmi les 14 publications estampillées FCBD. Ces fascicules ne seront distribués par les libraires que le 4 juillet 2020. Ce sont à la fois des avant-premières des prochaines sorties BD mais également des publications collectors.

L'affiche du Free Comic Book Day 2020 - Stéphanie "Luckystar" Lavaud

Lire et faire lire

En France, le livre est un produit traité comme aucun autre. Quelle que soit l'enseigne où l'on fait ses achats, du site de vente international à la librairie de quartier, le livre est toujours vendu au même prix. C'est le principe de la loi Lang.

En organisant directement des événements en librairies, les 48h BD ou le Free Comic Book Day incitent le public à renouer le contact avec les acteurs de la chaîne du livre. Les librairies qui y participent ont l'habitude d'organiser à cette occasion des rencontres avec des auteurs, des ateliers et des séances de dédicaces.

Si les éditions 2020 de ces rendez-vous auront une saveur toute particulière, ce week-end du 4 juillet restera l'occasion de découvrir à moindre coût la richesse du monde de la BD et les professionnels qui la font vivre.

Liens utiles :

Les 48h BD : http://www.48hbd.com

Le Free Comic Book Day France : https://fcbdfrance.com