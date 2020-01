Une auteure saint-pairaise à livre ouvert sur son "refuge menacé" par la mer

Saint-Pair-sur-Mer, France

"C'est un refuge bizarre car on y est un peu menacé". Dans son nouvel ouvrage Et toujours en été, l'écrivain saint-pairaise Julie Wolkenstein se livre sur sa maison familiale sur les hauteurs de Saint-Pair-sur-Mer, près de Granville. Cette villa à deux pas de la mer où l'auteure de 51 ans vient chercher un peu de quiétude entre la vie parisienne et son activité de professeur à l’université de Caen.

Dans ce huitième ouvrage personnel, qui paraît ce vendredi 3 janvier, Julie Wolkenstein décrit les menaces des éléments sur le littoral où elle a passé les vacances de ses jeunes années : l'érosion, les assauts de la mer et du vent. "C'est une vieille maison dont les coutures craquent, explique-t-elle. C'est un combat perdu d'avance, j'en ai bien peur. Je vis avec cette appréhension que tout cela est éphémère. Il y a des endroits dans le monde qui sont beaucoup plus menacés, mais je pense qu'il faut tout faire pour retarder, voire empêcher cette montée des eaux. Elle ajoute aux sentiments que j'ai pour ces lieux _une forme de nostalgie par avance_, de compassion".

Julie Wolkenstein : "C'est un refuge bizarre car on y est un peu menacé" Copier

SC'est un endroit dont je me dis qu'il est mortel comme nous tous. Savoir que tout ça est éphémère le rend d'autant plus attachant - Julie Wolkenstein, auteure de Et toujours en été

Un livre inspiré des escapes games

Pour cette plongée dans la maison familiale de son enfance, l'auteure a utilisé les codes des escapes games, ces jeux où l'on explore une pièce à la recherche d'indices pour résoudre une énigme. "Un escape game c’est comme la vie. Surtout lorsque cette vie (la mienne) est d’abord un lieu, une maison aux multiples pièces, chacune encombrée de souvenirs et peuplée de fantômes", explique la narratrice.

Julie Wolkenstein : "C'est un de mes endroits de prédilection" Copier

"Ce livre sur cette maison est nourri de mon attachement à cette plage de Saint-Pair-sur-Mer, et plus généralement à cette côte assez sauvage. C'est un de mes endroits de prédilection", confie l'écrivain. Un amour pour Saint-Pair qui est un peu un virus familial. L'auteure s'en était déjà inspirée dans ses livres Happy End (2005) et Adèle et moi (2013). Son père, l'académien Bertrand Poirot-Delpech a été très attaché à cette côte des environs de Granville. Il avait d'ailleurs un voilier, L'Anyway, dans le port de Granville dès la fin des années 1950. Puis cette maison acquise en 1973. Et puis il y a aussi l'arrière-grand-mère de Julie. Elle a acquis une première villa dans le secteur dans les années 1870, au moment où elle a fui Paris assiégée par les Allemands.

Et toujours en été, 224 pages, un livre de Julie Wolkenstein aux éditions P.O.L