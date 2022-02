Une BD périgourdine s'expose à la libraire Marbot de Périgueux

Stéphane Bouzon, auteur de bandes dessinées depuis 20 ans est aujourd'hui installé en Dordogne, à Brantôme. Après des études de graphisme publicitaire, il s'est réorienté vers la bande dessinée assez rapidement. Il est notamment le papa de Trip & Trash, les deux plus grands glandeurs de tous les temps ! Ces deux personnages essaient de trouver tous les moyens possibles pour en faire le moins possible !

Dans le dernier album Comment réussir sans se fatiguer, ils ont un ami, Clark, qui lui a très envie de réussir économiquement et socialement, et il fait appel à Trip & Trash pour lui filer un coup de main ! Cet album est le quatrième de ce duo de personnages. Après deux albums chez un éditeur, Stéphane Bouzon est aujourd'hui en auto-édition et fait appel aux financements participatifs.

Trip & Trash - Stéphane Bouzon

Rencontrez Trip & Trash à Périgueux

Tout au long du mois de février, Trip & Trash vous attendent dans un espace dédié à la librairie Marbot de Périgueux. Vous découvrirez sur place des strips*, originaux et reproductions agrandis. Pour Stéphane Bouzon, cette exposition, "c'est le moment sympa, la cerise sur le gâteau" quand on peut enfin rencontrer des gens.

Strip* : suite de quelques cases en bande horizontale pour illustrer une intrigue ou une situation.

Strip Trish & Trash - Stéphane Bouzon