Une BD pour découvrir l'histoire du Périgord : "Dordogne-Périgord, une terre d'histoire"

"Dordogne-Périgord, une terre d'histoire" est une bande dessinée écrite par Hervé Pauvert et illustrée par Cécile Chicault et Lorenzo Chiavini. Elle raconte l'histoire du Périgord, de la préhistoire à nos jours, en passant par le Moyen-âge et en illustrant même France Bleu Périgord !

Pour vous raconter les faits marquants de notre histoire, les auteurs ont personnifié "Dordogne" et "Périgord", et vous proposent aussi des pages explicatives sur cette Histoire. Avec plus de 45 000 ans qui ont façonné note beau département, chaque page vous réserve des découvertes. Entre les incontournables châteaux et grottes du Périgord, vous découvrirez aussi pourquoi de nombreux noms scientifiques viennent de sites de Dordogne, ou comment un humble fils de paysan est devenu roi des Amérindiens de Patagonie.

La bande dessinée sera distribuée par le Département à tous les élèves de 6e du Périgord, mais bien sûr, les plus grands et les parents, vous pourrez leur emprunter ou l'acheter pour redécouvrir l'Histoire de la Dordogne.

La bande dessinée "Dordogne-Périgord, une terre d'histoire" est à retrouver aux Editions du Signe.