Une centaine d’auteurs attendus du 8 au 10 octobre à Gradignan

C'est le rendez-vous incontournable des gourmands littéraires ! Le salon Lire en poche, organisé du vendredi 8 au dimanche 10 octobre 2021 à Gradignan, permet au public de rencontrer et d'échanger avec plus d’une centaine d’autrices et d’auteurs, dont Jean Teulé, parrain de cette nouvelle édition. Tous les genres littéraires seront représentés : romans, polars, policiers, poésie, littérature jeunesse, historique ou encore science-fiction.

Au programme des prix littéraires, les coups de cœur des libraires, des expositions, des animations jeunesse ou encore des concerts.

Nous avons retenu pour vos quelques rendez-vous à ne pas manquer :

Jeudi 7 octobre de 19h00 à 21h00, auditorium de la Médiathèque de Gradignan. Projection du film de Patrice Leconte « Le Magasin des suicides « d’après le roman de Jean Teulé. Cet étrange magasin propose depuis dix générations, de nombreux outils et ingrédients pour se suicider. La petite entreprise ne connait pas la crise, mais ça, c’était avant l’arrivée d’un drôle de personnage.

de 19h00 à 21h00, auditorium de la Médiathèque de Gradignan. Projection du film de Patrice Leconte « Le Magasin des suicides « d’après le roman de Jean Teulé. Cet étrange magasin propose depuis dix générations, de nombreux outils et ingrédients pour se suicider. La petite entreprise ne connait pas la crise, mais ça, c’était avant l’arrivée d’un drôle de personnage. Vendredi 8 octobre de 19h00 à 21h00, grande salle du Théâtre des 4 saisons. Une lecture-concert de et avec Jeanne Cherhal « À cinq ans, je suis devenue terre à terre ». Premier livre de cette auteure-compositrice et interprète française. Réservation obligatoire sur www.lireenpoche.fr, à partir du 2 octobre

de 19h00 à 21h00, grande salle du Théâtre des 4 saisons. Une lecture-concert de et avec Jeanne Cherhal « À cinq ans, je suis devenue terre à terre ». Premier livre de cette auteure-compositrice et interprète française. Réservation obligatoire sur www.lireenpoche.fr, à partir du 2 octobre Samedi 9 octobre de 14h00 à 14h50, grande salle du Théâtre des 4 saisons. Lecture de quelques poèmes de Charles Baudelaire par le comédien Dominique Pinon et le prolifique auteur de romans, Jean Teulé.

de 14h00 à 14h50, grande salle du Théâtre des 4 saisons. Lecture de quelques poèmes de Charles Baudelaire par le comédien Dominique Pinon et le prolifique auteur de romans, Jean Teulé. Dimanche 10 octobre de 10h30 à 11h00, médiathèque Salle 2, réservation obligatoire. Lecture de Praline Gay-Para « Trois petits contes », d’après plusieurs contes publiés chez Didier jeunesse. Avec des créatures fantastiques, des animaux rigolos et des mots chatouilleux. Un spectacle pour les enfants à partir de 2 ans.

Vendredi 8 octobre de 14 h à 19 h et le samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021, de 10 h à 19 h, un salon du livre entièrement gratuit. Entrée libre. Passe sanitaire et port du masque obligatoire. Lieu : À la Médiathèque Jean Vautrin / Théâtre des 4 Saisons à Gradignan, pour y accéder Liane 10 ou 36 ou les navettes gratuites spéciales Lire en Poche, pour le samedi et dimanche. Départ, depuis la place des Quinconces à Bordeaux (allées de Bristol, arrêt des cars Transgironde) 13h •13h •15h • 15h50 • 17h • 17h50 Restauration rapide sur place du vendredi au dimanche.

France Bleu Gironde est partenaire de « Lire en Poche », nous serons en direct pour une émission spéciale, ce samedi 9 octobre 2021 de 10h00 à 12h30 avec Marie Ottoz.