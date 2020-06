Une fresque collective initiée par une illustratrice jurassienne

Nathalie Novi est peintre littéraire, et elle a lancé un appel fin mars à ses "collègues" illustrateurs, illustratrices et auteur.e.s, à participer à une grande oeuvre collective afin de créer un lien, voire une force, pour rompre l'isolement en confinement.

"CHICHE, EXQUIS PORTRAITS de nos FAMILLES CONFINEES !"

La famille de Nathalie Novi, peinte pour la fresque

Le résultat est plus que probant: 14 artistes pour le graphisme, 29 auteur.e.s pour le texte, toutes les productions seront installées bout à bout façon "cadavre exquis" à une date et en un lieu que Nathalie dévoilera sur son facebook

UN APPEL au PUBLIC

En cette période de déconfinement, Nathalie Novi lance un appel à ceux et celles qui se sentent en lien avec ce défi et ses contributeurs: Un appel à participer à votre tour à la fresque sur le thème: "Dessinez votre jardin" sur un format A5 découpable, à grand renfort de feutres et de couleurs vives. Renseignements sur le fb de l'artiste ! Date limite lundi 15 juin.