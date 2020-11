Une grande encyclopédie pour tout connaître sur “Les champignons d’Europe tempérée”

Alors que le Périgord regorge de coins à champignons, une encyclopédie se propose de tout vous dévoiler sur “Les champignons d’Europe tempérée”. Paru aux éditions Biotope, cet ouvrage est la référence sur le sujet. En deux volumes et 1700 pages, les auteurs et mycologues Jens H. Petersen et Thomas Læssøe passent au peigne fin près de 3000 espèces et proposent plus de 10 000 illustrations et photographies.

Regroupés en 80 groupes morphologiques, les champignons (connus et moins connus) sont ainsi détaillés, expliqués et décryptés par les auteurs. Une roue d’identification vous permet de mieux les reconnaître.

Cette encyclopédie est traduite et adaptée par Guillaume Eyssartier. Spécialiste des champignons, il vit désormais en Périgord.

Deux volumes pour tout connaître sur les champignons d'Europe tempérée

Les champignons, une ressource essentielle de l'écosystème forestier

Les champignons jouent un rôle majeur dans les forêts en décomposant la matière organique morte (bois, feuilles, aiguilles) ; ils contribuent à l'apport en eau et en nutriments de presque toutes les plantes supérieures. Sans eux, les plantes que nous connaissons n'existeraient pas : certains d'entre eux les aident en les nourrissant et en les protégeant, en échange de produits de leur photosynthèse. Cette symbiose (appelée mycorhize) est à l'origine des écosystèmes terrestres actuels. Les champignons ne sont malheureusement pas épargnés par les activités humaines, que ce soit à travers la pollution de l'air par l'acide sulfurique et l'azote (avec un effet très négatif sur de nombreuses espèces) ou via la gestion humaine de la nature. Sans intervention humaine, les forêts et arbres peuvent atteindre des âges impressionnants. Mais la gestion humaine implique souvent des coupes à blanc et la plantation de semis, créant ainsi une plantation avec des arbres qui ont tous le même âge, souvent d'espèces différentes de ceux qui ont été coupés, ce qui entraîne une perte énorme de microhabitats. De telles ruptures dans la continuité réduisent considérablement la diversité fongique qui peut mettre des centaines d'années à se rétablir.

Des roues d'identification inédites

Jusqu'à la fin du XXème siècle, seuls les champignons à carpophores et ceux produisant des spores asexuées pouvaient être étudiés. Grâce à l'ADN, ils sont détectés à partir de n'importe quel milieu et notre connaissance augmente de façon exponentielle. Actuellement, plus de 100 000 espèces sont connues mais la diversité fongique mondiale est si immense qu'aucun consensus sur le nombre d'espèces n'a été atteint : les estimations récentes l'estiment entre 1,5 et 5 millions.

Pour déjà s'y retrouver parmi les espèces d'Europe tempérée, l'ouvrage propose des roues d'identification inédites pour chacun des 80 groupes morphologiques qui permettent sur une même double page de réunir tous les critères d'identification des genres au sein de chaque groupe.