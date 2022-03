Une lettre de chantage ? Mais pourquoi faire chanter une ancienne infirmière ? Qu’a-t-elle vu ? Y a-t-il un lien entre son meurtre et le décès de sa vieille amie, Clothilde Ardouin de Meignan, veuve du dernier officier du 5e Régiment de chasseurs à cheval ? Comment expliquer que le fils Ardouin de Meignan ait été retrouvé mort dans l’escalier de la maison familiale ?

L’enquête est menée par Sybille Garcia qui découvre, au fil de ses trouvailles, la personnalité de sa voisine, son passé et surtout ses amies du club de lecture du Gour de l’Arche.

Une infirmière dans le jardin

On découvre cette infirmière, morte, dans un jardin du côté des Maurilloux. Vous vous baladerez aussi du côté de Barnabé, au cimetière Saint-Georges.

C'est la voisine qui va découvrir le corps. Elle va fouiller la maison, et découvrir des choses qui vont la questionner.

Nelly Sanchez s'est inspirée de son petit jardinet, et de tous les thrillers qu'elle aime lire. Elle s'est essayée au genre, et c'est un exercice qui lui a plu. Elle s'est également inspirée de décors connus ou de situations comme vider une maison, aller au commissariat. Mais Nelly Sanchez nous rassure "je n'ai jamais trouvé de cadavre et je n'ai jamais commis de meurtre !".

La suite ?

Beaucoup de lecteurs ont demandé une suite, et Nelly Sanchez a accepté. Périgueux sera de nouveau présente, mais pas seulement, puisque l'action se déroulera essentiellement à Terrasson !

Nelly Sanchez dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Nelly Sanchez invitée du Coin Lecture Copier

Nelly Sanchez - Une infirmière dans le jardin - Les Livres de l'Îlot

Une infirmière dans le jardin, de Nelly Sanchez, aux éditions Les Livres de l'Îlot