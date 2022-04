Entre Nantes et New York, des secrets de famille risquent d'agiter la nuit...

Les montagnes des Catskills, au nord de New York. Dans la douceur de l’été indien, un jeune homme se promène sur un pont lorsqu’une voiture se dirige droit sur lui et le percute.

Une maison cossue de la région nantaise. Au milieu de la nuit, Catherine reçoit l’appel d’un inconnu. Il lui apprend que son fils Alexis, vingt-huit ans, est dans le coma. Il a déjà pris deux billets pour New York et propose de venir la chercher. Qui est cet homme ? Que lui cache-t-il ?

Catherine et lui ne se connaissent pas mais ils n’ont plus le choix. Ils doivent se faire confiance. Le début d’un long voyage sur le chemin de la vérité. Au bout d’une nuit qui semble ne jamais vouloir finir.

Une nuit sans aube de Benoit d'Halluin chez XO EDITIONS

Benoit d'Halluin présente ici son premier roman. Un roman qui traite des secrets de famille, mais pas forcément au sens dramatique. Disons plutôt que le personnage s'est un peu arrangé avec certaines réalités, et n'a pas tout dit à ses parents. Et finalement, au milieu de la nuit, tout surgit d'un coup pour sa famille.

L'auteur est né à Toronto, est arrivé en France à ses dix ans avant de partager sa vie entre Paris et New York. Est-ce pour cela qu'il nous emmène dans ce livre entre Nantes et les Catskills ? "Je pense qu'on n'écrit jamais vraiment, on se raconte, donc assez naturellement, j'ai parlé de ces deux endroits" répond Benoit d'Halluin. "Ca permet d'avoir un éclairage culturel intéressant avec deux sociétés très différentes" poursuit-il. D'ailleurs, le récit est structuré de manière à voyager avec les personnages, à travers trois étapes : Loire Atlantique / Atlantique / Outre-Atlantique.

Ecoutez Benoit d'Halluin dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Benoit d'Halluin dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier