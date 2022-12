Une "pionnière", une "écrivaine de talent" : les réactions en Normandie après la mort de Françoise Bourdin

Au lendemain de Noël, la Normandie se réveille sans l'une de ses autrices préférées. La romancière euroise Françoise Bourdin est décédée dimanche à l'âge de 70 ans, a annoncé le groupe d'édition Editis ce lundi. En près de 50 romans, Françoise Bourdin s'est discrètement imposée dans le cœur des lecteurs. Elle fait partie des dix écrivains les plus vendus en France et plusieurs de ses livres ont été adaptés à la télévision.

"Françoise Bourdin avait su conquérir un large lectorat, avec ses histoires familiales, ses drames et ses joies, son écriture limpide et ciselée", écrit le groupe Editis, dont les équipes "gardent le souvenir d’une auteur imaginative, rigoureuse dans l’écriture et proche de ses lecteurs, d’une femme passionnée et indépendante, qui aimait parler de son amour pour la vitesse, pour les chevaux et les voitures".

"La pionnière d'un genre"

Auprès de France Bleu Normandie, l'auteur normand Michel Bussi salue une femme "très intelligente, très cultivée, qui avait beaucoup de choses à dire". "Elle considérait qu'on pouvait tout écrire, parler de tout, avec des histoires qui étaient souvent complexes, tristes mais pas de choses racoleuses", poursuit-il. "C'était vraiment cette idée qu'il y a de l'intelligence partout et chez tout le monde et qu'on ne peut pas juger les goûts."

Françoise Bourdin ne s'abaissait donc pas au "snobisme" malgré le succès mais elle, elle a été "très injustement snobée" par les critiques littéraires, note Michel Bussi, qui souligne son immense talent : "Françoise a sans doute été la pionnière d'un genre, 'le feel good' ou la 'littérature de consolation'. Elle a modernisé ce genre, très ancré dans le réel, les familles, la psychologie, souvent féministe." Pour Michel Bussi, "elle a eu raison trop tôt. Je pense que les critiques littéraires n'ont pas compris l'intérêt des lecteurs pour les livres de Françoise, ils n'ont pas compris ce changement de société, le fait qu'il y avait beaucoup de lectrices qui avaient envie de lire des livres écrits avec intelligence, délicatesse, avec de l'humour mais qui parlaient aussi de sujets sociétaux, souvent graves."

"Écrivaine de talent"

Dans un communiqué, le président du Conseil départemental de l'Eure, Alexandre Rassaërt, rend hommage "à l'écrivaine de talent et à la femme élégante et discrète qui a touché avec sa plume le cœur de millions de français". "Parisienne, elle rêvait de venir vivre à la campagne et avait choisi, il y a plus de trente ans, de venir s'installer dans l'Eure près de Vernon pour y trouver le calme et le cadre propices à son inspiration. Si elle a été injustement snobée par le milieu littéraire, elle aura eu la seule reconnaissance qui compte véritablement : celle des lecteurs qui ont acheté ses livres par millions depuis plus de 30 ans", ajoute-t-il.

Les mairies de Port-Mort et de Vernon écrivent aussi leur tristesse sur les réseaux sociaux et adressent leurs condoléances aux proches de l'écrivaine à succès.

Le préfet de l'Eure salue "la mémoire de cette artiste de grand talent" et souligne la capacité de l'écrivaine "à toucher le plus grand nombre par des histoires familiales qui trouvent écho dans toutes les familles et touchent toutes les générations". "Elle disposait de ce talent, de ce don de 'percevoir' l'atmosphère de son époque, de ses contemporains", poursuit le cabinet du préfet dans un communiqué.