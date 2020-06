Une Poétesse, l'une des Premières à vivre de sa plume, Christine de Pisan, instant Poétique à redécouvrir

France Bleu Besançon vous propose le Rendez-vous "Instant Poétique" par Dominique Morize, pour redécouvrir la poésie avec humeur et humour. Après Verlaine, Corneille, Rimbaud et Charles d'Orléans, Christine de Pisan, l'une des Pionnières.

Je ne sais comment je dure ;

Car mon dolent cœur fond d’ire,

Et plaindre n’ose, ni dire

Ma douloureuse aventure, ...

Nous Sommes entre 1390 et 1400, Christine de Pisan livre là l’un des nombreux poèmes qui constituent une œuvre foisonnante.

La douleur est le thème principal, Christine de Pisan s’exprime ici dans un registre lyrique et surtout laisse s'échapper une confidence personnelle peu habituelle.

Instant Poétique par Dominique Morize

(Juste un aperçu de l'époque et de la grandeur de cette femme de lettres) "Christine de Pizan jouit d'une grande popularité dans le milieu de la cour à son époque. En témoignent les manuscrits richement illustrés qui nous sont parvenus. Mais elle ne fait pas l'unanimité parmi les clercs et les universitaires, effarouchés de voir une femme rivaliser avec eux sur le terrain même du savoir et de la philosophie."

Ce poème de Christine de Pisan est Source de ce cinquième Volet à partager sur France Bleu Besançon, juste un effleurement pour découvrir ou redécouvrir ce délicieux écrit.

C'est une minute et 30 secondes d'Instant Poétique.