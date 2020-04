Une vie avec Alexandra David-Néel par Fred Campoy, éditions Bamboo

L'auteur : Fred Campoy. Son histoire ressemble à beaucoup d’autres : il dessinait dans ses cahiers quand il était petit, il faisait rire ses petits camarades et au lieu de devenir ingénieur, après un bac scientifique, il s’est inscrit aux Beaux Arts, à Pau. Il a fondé une association avec d’autres palois qui désiraient aussi faire de la bd : au début il a accumulé les travaux publicitaires, des fresques dans les bars, et puis il a commencé à intéresser les maisons d’éditions spécialisées et il a publié chez Dargaud, Soleil et Delcourt, entre autres. Et c’est comme ça qu’il est devenu professionnel. Il a une méthode de travail bien à lui, contrairement à la légende qui veut qu’un dessinateur de BD soit toujours en retard et travaille la nuit. Lui est très organisé, il effectue des horaires de bureau, ce qui lui permet de multiplier les travaux. Par exemple, il donne des cours de bd à l’Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées. Et il fait des émules.

Le thème : Alexandra David-Néel est une personnalité hors du commun : cantatrice, écrivaine, journaliste, anarchiste, féministe avant l’heure, exploratrice, elle a été la première femme occidentale à entrer au Tibet, en 1924. Elle fait son entrée dans la capitale interdite, Lhassa, après avoir rencontré le 13ème DalI Lama et s’être convertie au bouddhisme. Pour pénétrer dans la ville interdite, elle est déguisée, vêtue de haillons, avec de la suie sur le visage, des nattes en poils de yak, mais elle sera reconnue car c’était la seule à aller se laver chaque matin à la rivière. Elle est démasquée mais s’évade avant d’être incarcérée, et aura par la suite bien d’autres aventures au Japon, en Corée, en Mongolie, en Chine… avant de venir s’installer à la fin de sa vie à Digne-les-Bains où elle va s’éteindre à plus de 100 ans, Digne où un lycée porte aujourd'hui son nom. Alexandra David-Néel fait partie de la liste des 287 gloires du sport français.

La vraie Alexandra David-Néel 1924