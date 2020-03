Vachement bon, par Henri Combret, éditions Henri Combret

L'auteur : Henri Combret est originaire d’Oloron Ste Marie, c’est un fils de cuisinier. Il ne pensait pas se mettre lui aussi à la cuisine et puis il y est venu, parce qu’il avait tout, à la maison, pour s’y intéresser, ne serait-ce qu'une filiation motivante. Il a commencé à écrire un livre, très remarqué, consacré au Jurançon, puis il a enrgistré des émissions sur les radios locales et des chroniques dans la "République des Pyrénées" pendant de nombreuses années. Passé à l'écriture, il a signé notamment un best seller intitulé "La gastronomie du terroir", en 1989. Depuis, il a multiplié les ouvrages et parfois les coups de gueule. Toujours dynamique et passionné, il reste très actif lors de la fameuse Garburade d’Oloron et sur les salons du livre de la région.

Le livre VACHEMENT BON : Ici, Henri Combret ne cherche pas à reprendre les critiques archi-rebattues de l’alimentation, mais tente d’amener le lecteur à maintenir notre chère cuisine menacée par la standardisation et la rentabilisation à outrance. La malbouffe a pris de l’ampleur ces dernières années, l'auteur explique comment et pourquoi à partir d’exemples très concrets. Il fait tout allusion aux étiquettes qui sont censées nous éclairer sur les produits et qui restent souvent trop obscures. Il évoque entre autres les fromages au lait crû, qui sont l’âme de nos terroirs et dont l’avenir est en danger face à la standardisation de certains grands groupes alimentaires. Bien d’autres chapitres sont abordés, tout aussi passinants. "Vachement bon" offre en conclusion une cinquantaine de recettes du terroir. Certaines sont peu connues, voire oubliées, et l’auteur vous propose de les remettre à l’honneur grâce à des astuces très simples.