Val Roby revient avec un nouveau roman "Elisabeth et le grimoire ancestral"

Après son premier roman "Tu me l'as volé, je te tuerai", Val Roby est de retour avec "Elisabeth et le grimoire ancestral".

Alors qu'elle se lance dans l'écriture avec "Tu me l'as volé, je te tuerai", Val Roby prend un tournant dans sa vie et devient véritablement une plume. Un style, du rythme et des histoires qui tiennent le lecteur en haleine. Pour son deuxième roman, "Elisabeth et le grimoire ancestral", Val Roby vous emmène dans un univers fait de sorcières. Entre maléfices et sortilèges, elle vous présente Elisabeth. Cette fillette de 10 ans n'a pas une vie normale. Envoyée au XVIIème siècle par une sorcière maléfique, sa mère Philoménia, sorcière aguerrie, va partir à sa recherche.

Ecoutez l'interview de Val Roby pour son roman "Elisabeth et le grimoire ancestral" Copier

"Elisabeth et le grimoire ancestral" de Val Roby est paru aux éditions Sydney Laurent