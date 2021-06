“Vertige coquelicot”, un livre inclassable signé Nicolas Espitalier

“Il émane de ce livre un parfum d’enfance, d’élégance, d’intelligence et de légèreté” Jean-Paul Dubois, Prix Goncourt 2019. L’écrivain préface le roman de Nicolas Espitalier. “Vertige coquelicot” est un recueil de soixante-dix récits romanesques paru aux éditions Hérodios. Tirés des "éditos" qu'il publie dans le Mag du journal Sud-Ouest, ces écrits ont été retravaillés par l'auteur. Ancré en Nouvelle Aquitaine, ils nous emmènent en Dordogne, mais pas seulement. Ces récits sont universels et sans frontières. Chronique de notre époque à contre temps, l’auteur considère que ce qui est important n’est pas à chercher dans l’écume de l’actualité, mais plutôt dans le vol des martinets, le mal de dos, les parkings souterrains ou les paires de cerises dont on fait des boucles d’oreille.

A la fois ludique et cultivé, ce livre est inclassable.

Ecoutez l'interview de Nicolas Espitalier pour "Vertige coquelicot" Copier

“Vertige coquelicot” de Nicolas Espitalier aux éditions Hérodios