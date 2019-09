VIDEOS - Rencontre avec les auteurs du Livre sur la Place à Nancy

Nancy, France

Jamy, vous en avez sûrement entendu parler. Il était l'animateur de l'emblématique émission télé "C'est pas sorcier". Après la presse écrite, la radio, la télévision, quoi de plus naturel que de passer à l'écriture pour continuer à partager sa passion : faire découvrir et expliquer, et ici dans son livre "Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques" pour voir notre hexagone comme vous ne l'avez peut-être jamais vu.

Dans sa jeunesse, il ne parlait pas beaucoup. Ecrire des chansons a été pour lui le moyen de poser les mots. L'idée de passer au roman lui a été soufflé par une dame qui trouvait ses textes si justes mais pas assez complets. Cali, c'est de la tendresse, c'est de l'amour, écoutez-le, vous aurez envie de le prendre dans vos bras.

Elise Fischer est une habituée du Livre sur la Place, le rendez-vous de la rentrée littéraire à Nancy où les auteurs viennent présenter leurs ouvrages et surtout rencontrer leur public. Elise est Lorraine et sa région a une place importante dans ses romans. Rencontre avec une auteure prolifique qui nous parle d'elle et de son dernier né "Le vin de Pâques".

Jean-François Kahn connaît bien la Lorraine pour y avoir passé plusieurs années. Dans les années 60, il a été éditorialiste à l'Est Républicain. Avec son style un peu décalé, il sort cet automne "M la maudite". Il est parti de l'idée que tout se dit avec des mots commençants par la lettre M. Un livre qui vous fait réfléchir, découvrir, rire. A lire avec délice.

Charlélie Couture, nous le connaissons pour ses chansons, mais il est également peintre, écrivain, poète. Il est au Livre sur la Place pour présenter son recueil de poésie "La mécanique du ciel". Charlélie a un lien particulier avec la Lorraine puisqu'il y est né et a grandi à Nancy. Une ville où il aime revenir et qu'il voit évoluer et se moderniser avec bonheur.

Daniel Picouly, on ne le présente plus. C'est un habitué du Livre sur la Place, où il anime aujourd'hui les battles de Stan, un concours de "mots" pour les collégiens. Il a été nommé au Goncourt en 2018. Il est l'auteur de nombreux romans, de livres pour la jeunesse - vous connaissez Lulu Vroumette ? -, il anime des émissions de télé... Il a découvert très tôt qu'écrire c'est la liberté. Et que l'amour des mots, il est essentiel de le partager et le transmettre.